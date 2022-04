Covid-19 : en février, près de 60 % des Américains avaient contracté le virus

Après avoir analysé des centaines de milliers d'échantillons de sang, les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) sont formels : au moins 58 % de la population des Etats-Unis avait contracté le Covid-19 en février dernier.

Cela équivaut à près de 190 millions de personnes à travers tout le pays.

Sachant que le nombre de cas officiellement recensés s'élève à 80 millions, cela signifie que la plupart des américains ayant contracté le Covid-19 étaient asymptomatiques, non diagnostiqués ou encore non enregistrés auprès des autorités.

Pour mener ces recherches, les CDC ont examiné près de 75.000 échantillons de sang chaque mois de septembre 2021 à janvier 2022, ainsi que 45.000 autres en février.

75 % des moins de 18 ans contaminés

Ces prélèvements ont été analysés afin de déceler ou non la présence d'anticorps contre la protéine de nucléocapside du virus SARS-CoV-2. Ceux-là ne sont créés qu'en réponse à une contamination, alors que les vaccins anti-Covid entraînent, de leur côté, la création d'anticorps contre la protéine Spike.

En utilisant des méthodes statistiques pour pondérer l'âge, le sexe et la répartition géographique, les chercheurs ont ensuite pu produire des estimations nationales. Les résultats ont par exemple montré qu'environ 75% de la population de moins de 18 ans a contracté le virus. Un bond colossal de cas, notamment chez les enfants, a été enregistré durant la vague du variant Omicron, l'hiver dernier.

Selon Kristie Clarke, co-responsable du groupe de travail national sur la sérologie du Covid-19, les données ont par ailleurs permis de constater «qu'une infection antérieure fournissait une certaine protection contre les formes graves de la maladie et les hospitalisations». L'experte a également souligné la nécessité d'être à jour dans sa vaccination puisque cette dernière «offre une protection supplémentaire».

A l'heure actuelle, les Etats-Unis offrent une quatrième dose de vaccin aux personnes âgées de 50 ans et plus, et une troisième dose aux personnes en dessous de cet âge. A l'échelle nationale, le nombre de cas remonte en raison des sous-variants d'Omicron, BA.2 et BA.2.12.1, mais le nombre de morts continue de chuter. La barre symbolique du million de décès risque toutefois d'être atteinte dans les prochaines semaines.