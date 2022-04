DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev s'attend à «des semaines extrêmement difficiles»

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergeï Lavrov a affirmé ce lundi que le risque «d'une troisième guerre mondiale était réel». La Moldavie craint une extension du conflit sur son sol. Les dernières informations en direct.

L'Ukraine a dit s'attendre à "des semaines extrêmement difficiles" face à l'armée russe qui "a déjà accumulé des forces pour une offensive majeure dans l'est" du pays, priorité de Moscou.

"Nous avons des semaines extrêmement difficiles à venir", a prévenu le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov, dans un communiqué sur Facebook, appelant les Ukrainiens à "la résilience et l'unité" après plus de deux mois de conflit avec la Russie.

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres est arrivé mercredi en Ukraine, sa première visite depuis le début de l'invasion russe le 24 février, a-t-il annoncé sur son compte Twitter.

I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.





We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.





The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world.

— António Guterres (@antonioguterres) April 27, 2022