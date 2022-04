De Venise à Pékin, une Italienne de 72 ans entame un parcours de 22.000 km à pied sur les pas de Marco Polo

Le départ de l'immense périple entrepris par Vienna Cammarota à travers l'Europe et l'Asie a eu lieu, de la lagune de Venise, le mardi 26 avril. L'Italienne devra marcher 1.460 jours pour refaire l'itinéraire emprunté par le célèbre marchand vénitien. Son arrivée dans la capitale chinoise est prévue en décembre 2025.

Marcheuse expérimentée et aguerrie, Vienna Cammarota, âgée de 72 ans, a déjà sillonné de très nombreux chemins sur la surface du globe, avant d'avoir quitté Venise pour ce voyage historique sur la route de la soie. En effet, elle a parcouru le Népal jusqu'à l'Everest, refait la route biblique de Jésus en Palestine, suivi les traces du philosophe allemand Wolfgang Goethe en Italie, traversé à pied Madagascar, la Patagonie et l'Amazonie.

Originaire de Salerne en Campanie, cette guide s'est entrainée dans l'unique but d'entreprendre ce périple dans les pas du légendaire Marco Polo, 750 ans après lui. Cette épopée l'amènera à marcher 22.000 km et à traverser 15 pays tels que l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie, la Turquie, la Géorgie, l'Iran, le Turkménistan, l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan, le Kirghizstan, le Kazakhstan, la Mongolie et enfin la Chine, qu'elle atteindra trois ans après son départ.

Cette grand-mère qui a trois filles et trois petites-filles est la première femme à se lancer dans une telle aventure.

«C'est le grand jour. C'est un voyage pour lequel j'ai fait des années de préparation physique. J'emporterai avec moi dans mon cœur, ma famille, mes filles et mes petits-enfants que je reverrai dans 4 ans. Je suis fasciné par Marco Polo après l'avoir été par Wolfgang Goethe, un autre grand voyageur. J'aime l'histoire, la culture, l'archéologie. Je marche pour voir et raconter mais surtout pour écouter», a-t-elle déclaré au quotidien italien Il Giornale.

goethe et marco polo : des modèles à suivre

Ambassadrice de l'Archeoclub Italia, une association pour la préservation du patrimoine, cette guide et exploratrice d'un genre nouveau a d'abord eu pour modèle, l'écrivain allemand Wolfgang Goethe. Celui-ci avait visité l'Italie entre 1786 et 1788 avant de publier quelques années plus tard un ouvrage intitulé «Voyage en Italie».

Par la suite, Vienna Cammarota s'est pris de passion pour Marco Polo, auteur d'un des premiers best-sellers au monde intitulé «Il Milione», publié en 1300 et connu en France sous les titres «Le Devisement du monde» ou «Livre des Merveilles». Ce livre relate l'odyssée de ce fameux marchand et voyageur vénitien qui dura 24 ans entre Venise et l'Asie, à la fin du XIIIe siècle.

La septuagénaire est équipée d'un sac à dos de 20 kg, d'une caméra GoPro pour faire des images de son voyage et d'une téléphone satellite comprenant une application permettant à son médecin-kinésithérapeute de pouvoir vérifier son état de santé à distance.

«Je sais qu'il y aura des moments vraiment difficiles comme affronter le froid en Mongolie, mais je suis prête. La peur existe et fait partie de tout être humain mais elle est inférieure au désir de voir, de dire et de rencontrer», a-t-elle indiqué à Il Giornale.

Un voyage placé sous le signe de la paix

Dotée d'un budget pour faire face à ses dépenses quotidiennes, Vienna Cammarota va cependant chercher l'hospitalité auprès des gens rencontrés sur le chemin, non pas pour réaliser des économies mais pour avoir un contact direct et échanger avec ceux-ci.

Voyageant avec les drapeaux italiens et ukrainiens, elle perçoit son périple à travers l'Europe et l'Asie comme une «marche pour la paix».

«Ce voyage sert à apporter le discours de la culture et de l'archéologie partout, car ce n'est qu'au travers de la culture que nous pouvons apporter la paix aux gens», a indiqué Vienne Cammarota à l'agence de presse espagnole EFE, avant son départ.