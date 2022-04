Guerre en Ukraine : Joe Biden suggère de transférer à Kiev le produit des avoirs russes saisis

Pour faire face à l'invasion russe, l'Ukraine peut compter sur le soutien des Etats-Unis. Ce jeudi 28 avril, la Maison Blanche a proposé d'utiliser les avoirs saisis auprès d'oligarques russes pour compenser les dégâts subis par le pays de Volodymyr Zelensky.

Dans un communiqué, l'exécutif américain suggère de transférer le produit de la liquidation de ces avoirs à Kiev afin de réparer le «préjudice» causé par «l'agression russe».

D'après la Maison Blanche, les pays de l'Union européenne ont à ce jour saisi plus de 30 milliards de dollars (environ 28,5 milliards d'euros) d'avoirs russes, dont près de 7 milliards (6,66 milliards d'euros) en biens de luxe appartenant aux oligarques, tels que des yachts, des hélicoptères, des oeuvres d'art ou des biens immobiliers.

De leur côté, les Etats-Unis ont «sanctionné et bloqué des navires et avions pour une valeur de plus d'un milliard, ainsi que gelé des centaines de millions de dollars d'avoirs d'élites russes sur des comptes américains».

De nouvelles aides militaires promises

En outre, l'Espagne a récemment accédé à une requête américaine visant à saisir un superyacht appartenant au milliardaire russe Viktor Vekselberg, un allié du président Vladimir Poutine. La valeur du bateau est estimée à 90 millions de dollars (85,60 millions d'euros).

En parallèle de cette proposition formulée par Joe Biden et son équipe, les Etats-Unis ont promis de nouvelles aides militaires à Kiev. Le pays a déjà fourni pour plus de 3 milliards de dollars (2,85 milliards d'euros) d'armement à l'Ukraine depuis le 24 février, au commencement de l'invasion russe.

La Maison Blanche cherche à présent à obtenir un financement suffisant de la part du Congrès pour pouvoir étendre cette aide jusqu'à octobre.