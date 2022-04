Londres : un homme inculpé pour un quadruple meurtre

Un individu âgé de 28 ans a été inculpé jeudi 28 avril pour le meurtre de quatre personnes dans le Sud-Ouest de Londres et doit être présenté dans la journée à la justice, a annoncé Scotland Yard, la police de la capitale britannique.

Le suspect, Joshua Jacques, est soupçonné d'avoir tué quatre membres d'une même famille.

Les victimes du meurtre sont : Dolet Hill, 64 ans, et son compagnon Denton Burke, 58 ans, Tanysha Ofori-Akuffo, 45 ans, fille de Dolet Hill, et Samantha Drummonds, 27 ans, fille de Mme Ofori-Akuffo.

