Rougeole : l'Afrique subit une hausse de 400% des cas depuis le début de l'année

Le continent africain est particulièrement touché par l'explosion des cas de rougeole. Le bureau Afrique de l'OMS annonce une hausse de 400% pour les trois premiers mois de 2022 par rapport à la même période en 2021.

De janvier à mars, près de 17.500 cas de cette maladie virale hautement contagieuse ont été répertoriés sur le continent, où vingt pays ont signalé des épidémies de rougeole, soit huit de plus que durant les trois premiers mois de l'année précédente.

Malgré les progrès accomplis, plus de 23 millions d’enfants n’ont pas reçu leurs vaccins de routine (polio, rougeole, tétanos...) en 2020.



Un système de soins de santé qui ne répond pas aux besoins de certains enfants met en danger tous les enfants. — UNICEF France (@UNICEF_france) April 25, 2022

Mercredi, l'OMS et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) avaient annoncé à Genève que les cas signalés de rougeole avaient bondi de 79% dans le monde durant les deux premiers mois de l'année, en comparaison avec la même période de l'an dernier. Ces deux organisations de l'ONU alertent sur une situation qui «met en danger les enfants», et une flambée des cas qui pourrait «toucher des millions d'enfants» à travers le monde même si «la plupart des épidémies ont été rapportées en Afrique et dans la région de la Méditerranée orientale» précisent-elles.

D'autres maladies évitables par la vaccination sont en augmentation

Selon l'OMS Afrique, d'autres maladies évitables par la vaccination sont également en augmentation. Vingt-quatre pays africains ont confirmé des épidémies d'un variant de la polio en 2021, soit quatre de plus qu'en 2020. Treize ont signalé des épidémies de fièvre jaune, contre neuf en 2020 et trois en 2019.

Ses vagues épidémiques de maladies habituellement «sous-contrôle» comme la rougeole, la polio ou le tétanos s'expliquent notamment par la submersion des services de santé dûe à la pandémie de Covid-19. Le coronavirus a «perturbé les services d'immunisation systématique dans beaucoup de pays africains et contraint à la suspension de campagnes de vaccination», explique l'OMS-Afrique. Le continent Africain lutte contre le Covid-19 «mais nous ne devons pas oublier les autres menaces pour la santé», a souligné lors d'un briefing en ligne le Dr Matshidiso Moeti, directrice Afrique de l'OMS, citée dans le communiqué.