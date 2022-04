Une demeure iconique inspirée d'un temple maya en vente pour 3 millions d'euros

Signée de l'architecte américain Lloyd Wright, cette somptueuse villa située à Los Angeles a été récemment mise sur le marché immobilier au prix de 3,295 millions de dollars, soit environ 3 millions d'euros.

Surnommée «Derby House», ce joyau architectural a été réalisé en 1926 par Lloyd Wright, fils du célèbre et prolifique architecte Frank Lloyd Wright, pour le compte de l'homme d'affaires James Daniel Derby.

Cette résidence de style néo-maya est commercialisée depuis fin mars par The Agency, une agence spécialisée dans l'immobilier de luxe et les biens d'exception. La dernière vente de ce chef-d'œuvre de la famille Wright remonte à 2016, lorsqu'il s'était vendu pour 2,335 millions de dollars soit environ 2,17 millions d'euros.

Un bien patrimonial classé

Située à Glendale, dans la banlieue de Los Angeles, cette maison est classée depuis 1978 au Registre national des sites historiques des Etats-Unis. Habillées de blocs de béton ornementaux imbriqués les uns dans les autres à l'aide de tiges d'acier, ses façades extérieures prennent leur inspiration dans l'ancienne architecture maya.

Cette technique d'habillage unique a été mise en œuvre par Lloyd Wright avec l'aide de son père. D'ailleurs, le design néo-maya de la «Derby House» fait écho à deux villas emblématiques conçues par Frank Lloyd Wright quelques années auparavant, à savoir la «Hollyhock House» et la «Ennis House», bâties à Los Angeles respectivement en 1921 et en 1924.

Au fil des années, cette villa de près de 320 m2 répartis sur deux étages, a été conservée et modernisée. Elle compte aujourd'hui cinq chambres, trois salles de bains, une cuisine, une salle à manger, un salon, une bibliothèque de style loft ou bien encore un bureau.

Le niveau principal dessert une arrière-cour ainsi qu'un patio ombragé tandis que le deuxième étage comprend une terrasse qui surplombe les collines environnantes.

Béton, bois et verre sont les trois éléments qui composent et structurent les espaces intérieurs de la «Derby House» comme par exemple l'utilisation de fenêtres de style cathédrale, de planchers en chêne et d'éléments de décorations en pierres apparentes.

L'une des pièces maîtresse de cette habitation d'exception est sans aucun doute le salon à double hauteur baigné de lumière grâce à ces murs fenêtres.

Poussant à proximité de la propriété, les yuccas ont été utilisés comme motifs de décoration. On les retrouve sur les grilles des portes du garage et sur celles des portes-fenêtres, mais aussi sur les grilles des cheminées ainsi que sur les placards.

Entourée d'une nature luxuriante comprenant des chênes de Californie et des eucalyptus, la villa bénéficie également d'un terrain couvrant une superficie totale de 6.070 m2.

A noter que dans l'annonce publiée par The Agency, la vente de cette étonnante maison comprend également des objets uniques liés à l'histoire de cette demeure historique comme les plans d'architectes encadrés, un album photo et des lampes originales transmises par chaque propriétaire depuis 1926.