DIRECT - Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine invité au G20, Washington refuse de faire «comme si de rien n'était»

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergeï Lavrov a affirmé ce lundi que le risque «d'une troisième guerre mondiale était réel». La Moldavie craint une extension du conflit sur son sol. Les dernières informations en direct.

20h35

Les Etats-Unis ont dit refuser de traiter avec Vladimir Poutine «comme si de rien n'était» après l'invasion russe de l'Ukraine, commentant l'invitation du président russe au sommet du G20 prévu en novembre, tout comme son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

«Les Etats-Unis continuent de penser que l'on peut pas faire comme si de rien n'était par rapport à la participation de la Russie au sein de la communauté internationale ou des institutions internationales», a déclaré à la presse la porte-parole adjointe du département d'Etat, Jalina Porter, qui n'a pas dit si les Etats-Unis participeraient ou non au sommet.

18h05

L'appel avec Volodymyr Zelensky, mentionné par Emmanuel Macron durant son déplacement dans les Hautes-Pyrénées, se tiendra ce samedi.

15h00

Moscou a confirmé avoir bombardé Kiev la veille, en pleine visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, tandis qu'une opération d'évacuation des civils terrés dans l'usine Azovstal de Marioupol est envisagée.

«Les forces russes ont détruit, avec des armes de haute précision de longue portée, les ateliers de l'entreprise spatiale Artiom» dans la capitale ukrainienne, ainsi que, dans d'autres frappes, «trois centrales électriques situées près de noeuds ferroviaires», notamment à Fastov dans la région de Kiev, a déclaré devant la presse le ministère russe de la Défense.

Ce premier bombardement de la capitale depuis la mi-avril a fait au moins un mort, Vira Ghyrytch, une journaliste ukrainienne de Radio Liberty, un média financé par les Etats-Unis, dont le corps a été retrouvé vendredi dans les décombres de son immeuble. Il s'est produit au moment où le chef des Nations unies, qui effectuait mercredi et jeudi son premier déplacement en Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février, se trouvait à Kiev.

11h20

Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a condamné vendredi les "frappes indiscriminées" des forces russes sur Kiev survenues jeudi alors que le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres se trouvait dans la capitale ukrainienne.

"Pleine solidarité avec le peuple ukrainien, ainsi qu’avec @antonioguterres et @KirilPetkov (Premier ministre bulgare, ndlr) qui se trouvaient à proximité hier", a déclaré le ministre français des Affaires étrangères sur son compte Twitter.

"Pleine solidarité avec le peuple ukrainien, ainsi qu'avec @antonioguterres et @KirilPetkov (Premier ministre bulgare, ndlr) qui se trouvaient à proximité hier", a déclaré le ministre français des Affaires étrangères sur son compte Twitter.

10h08

Au moins une personne a été tuée dans une frappe russe contre Kiev jeudi, pendant la visite dans la capitale ukrainienne du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, a indiqué vendredi le maire Vitaly Klitschko sur Telegram.

Les secouristes "ont retrouvé un corps" en déblayant les débris sur le site touché, près du centre-ville, a-t-il ajouté. Quatre blessés ont été hospitalisées, a-t-il indiqué dans un message séparé précisant qu'au total, plus de 100 habitants de Kiev avaient été tués depuis le début de l'invasion russe il y a deux mois.

9h58

Environ 8.000 soldats britanniques participeront cet été à des exercices en Europe de l'Est aux côtés de soldats de l'Otan, dans une "démonstration de solidarité et de force" alors que l'invasion de l'Ukraine se poursuit. Des dizaines de chars et 120 véhicules de combat blindés seront déployés de la Finlande à la Macédoine du Nord cet été dans le cadre de ce projet prévu de longue date et renforcé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février. "La sécurité de l'Europe n'a jamais été aussi importante", a déclaré le ministre britannique de la Défense Ben Wallace dans un communiqué.

"Ces exercices verront nos troupes unir leurs forces avec des alliés et des partenaires de l'Otan et la Force expéditionnaire conjointe dans une démonstration de solidarité et de force qui est l'un des plus grands déploiements partagés depuis la guerre froide". La Force expéditionnaire conjointe (JEF) est une coalition de forces armées du Royaume-Uni et de huit pays partenaires : le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède.

9h25

Une "opération" d'évacuation des civils terrés dans l'usine d'Azovstal assiégée par les troupes russes à Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, est "envisagée" pour vendredi, a annoncé la présidence ukrainienne. "Une opération destinée à sortir les civils de l'usine est envisagée pour aujourd'hui", a indiqué vendredi la présidence dans un communiqué. Des centaines de militaires et de civils ukrainiens dont des dizaines d'enfants sont bloqués, selon Kiev, dans cette immense aciérie d'Azovstal à Marioupol, avec les derniers combattants ukrainiens de la ville, presque entièrement détruite et contrôlée par les forces russes après des semaines de siège.

Un commandant des militaires ukrainiens retranchés à Azovstal, Serguiï Volynsky avait indiqué jeudi qu'une bombe russe est tombée sur l'hôpital de campagne souterrain mis en place sur le site par les Ukrainiens. "Toute l'infrastructure médicale, la salle d'opération ont été anéanties. Beaucoup de nos gars ont été tués sur le coup. Beaucoup de blessés ont reçu de nouvelles blessures. La situation devient encore plus critique", a-t-il déclaré dans une interview au site ukrainien Levy Bereg.

6h45

Jusqu'où aller? Dans le cadre du conflit en Ukraine, les pays occidentaux avancent sur une ligne de crête, intensifiant leur aide armée à Kiev tout en prenant soin, pour l'heure, d'éviter toute intervention directe qui les ferait passer au rang de cobelligérants aux yeux de Moscou. A ce stade, si l'on se base sur le droit des conflits armés, cette ligne rouge n'a pas été franchie par les pays de l'Otan et ce malgré l'intensification de l'appui militaire, souligne Julia Grignon, chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire (Irsem).

"Le fait de financer, d'équiper ou d'entraîner des forces armées ne suffit pas à faire entrer un Etat dans le conflit armé", explique cette spécialiste du droit des conflits armés. "Si c'était le cas chaque fois qu'un Etat finançait, équipait, entrainait des forces armées étrangères alors qu'on aurait la troisième guerre mondiale depuis bien longtemps puisque les Etats se vendent entre eux des armes, des militaires se forment à l'étranger, etc".