Jérusalem : 42 blessés dans de nouveaux heurts sur l'esplanade des Mosquées

La police restait sur le qui-vive ce vendredi à Jérusalem. Des heurts entre manifestants palestiniens et policiers israéliens ont fait au moins 42 blessés sur l'esplanade des Mosquée.

En riposte à des jets de pierres et des tirs de feux d’artifice, les forces de l’ordre ont tiré des balles en caoutchouc et fait usage de grenades de gaz lacrymogène. Deux «émeutiers» ont été interpellés.

Ces évènements surviennent le dernier vendredi du mois du ramadan.

C’est aussi aujourd’hui qu’est célébrée «Youm al-Quds al-alami», journée annuelle de «défense» de Jérusalem, initiée par l'Iran dans la foulée de la révolution islamique de 1979.

L’ESPLANADE DES MOSQUÉES, SYMBOLE DES VIOLENCES

Depuis deux semaines, l’escalade de violences entre juifs et musulmans a engendré un nombre de morts et blessés exponentiel dans les Territoires palestiniens et en Israël. Ainsi, on impute le décès de 14 personnes à des attaques anti-israéliennes. Par ailleurs, 26 Palestiniens sont décédés dans différents incidents.

Symbole de ce conflit qui paraît de plus en plus insoluble à mesure que les mois passent, l’esplanade des Mosquées n’est pas épargnée, cela s'étant encore vérifié ce vendredi.

Théâtre d’intenses heurts, 250 palestiniens y ont été blessés suite à divers épisodes survenus dans ou autour de ce troisième lieu saint de l'islam, qui est aussi le site le plus sacré du judaïsme connu sous le nom de Mont du Temple.

En plein ramadan, les Palestiniens et plusieurs pays de la région ont perçu comme un geste de «provocation» la présence de forces policières mais aussi celle de nombreux juifs, autorisés à visiter le lieu à des heures précises mais sans y prier d'après le statu quo en vigueur. Pour mémoire, ce haut lieu religieux est administré par la Jordanie même si son accès demeure contrôlé par l'Etat hébreu.

D'autres évènements de violence étant redoutés ces prochains jours, les déploiements massifs d’effectifs de police vont se poursuivre à Jérusalem et dans ses alentours. Lundi, les musulmans célèbreront la fin du Ramadan et la fête de l’Aïd el-Fitr, puis mercredi sera célébrée la Fête de l’indépendance d’Israël.