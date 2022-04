Tir mortel d'Alec Baldwin : ce moment atroce où il apprend qu’Halyna Hutchins est décédée

Parmi les vidéos collectées pour les besoins de l’enquête sur la mort d’Halyna Hutchins rendues publiques cette semaine par la police de Santa Fe figure celle, atroce, du moment où l’acteur Alec Baldwin, qui tenait le revolver à l'origine du drame, apprend que la jeune directrice de la photographie a succombé à sa blessure.

«J'ai de très mauvaises nouvelles à vous annoncer», dit une policière à l'acteur. «Quoi ?», lui répond-il. «Elle ne s'en est pas sortie», annonce-t-elle alors. A ces mots terribles, l’acteur dit «non» puis met la main devant sa bouche et se fige durant presque trente secondes, totalement sous le coup du choc.

La policière lui indique que pour l’heure le réalisateur Joel Souza, lui aussi blessé lors du drame, est toujours à l'hôpital. Baldwin pose sa main sur sa poitrine alors que la policière lui répète que Mme Hutchins «n'a pas réussi à s'en sortir», avant d'ajouter: «Je ne voulais pas que vous l'appreniez en sortant d'ici.» Puis elle lui demande si elle peut faire quelque chose pour lui, s’il veut un verre d’eau ou autre chose, ce à quoi Alec Baldwin répond simplement qu’il souhaite «téléphoner à sa femme». Il sort ensuite du bureau en se tenant le front. La photo de lui hagard sur un parking, largement diffusée quelques heures après le drame, a été prise au moment où il téléphonait à son épouse, restée à New York avec leurs enfants.

Dans la vidéo ci-dessous, qui fait donc partie des nombreux documents récoltés par les policiers au cours des six derniers mois (des vidéos, des photos et plus de 200 pages de dépositions), on peut découvrir l'intégralité du premier interrogatoire de l'acteur. L’annonce qui lui est faite de la mort d’Halyna Hutchins survient à environ 1h11 minutes :

Alec Baldwin affirme qu’il ne savait pas que le revolver qu’il avait en main contenait des balles réelles. Il dit aussi qu’il n’a pas appuyé sur la détente quand le coup est parti.

La production déjà condamnée

Six mois après les faits, l'enquête continue et la police cherche notamment à savoir comment des munitions réelles ont pu se trouver sur le tournage, ce qui est en théorie formellement interdit.



Elle s’intéresse de près à des SMS que l’armurière du film Rust, qui a tendu l’arme à l’acteur avant le drame et a dit regretter «de ne pas l’avoir assez vérifiée», avait échangé avec un fournisseur quelque temps avant le début du tournage. La conversation concernait justement l’utilisation de balles réelles durant les tournages.

Aucune arrestation n'a pour l'heure eu lieu dans ce dossier, mais des poursuites pénales ne sont pas exclues au cas où des responsabilités seraient établies.

En charge de l'enquête, le shérif Mendoza a déclaré sur NBC : «Il y avait de la complaisance sur le plateau, il y avait de la désorganisation et un certain degré de négligence, est-ce que cela a atteint un niveau criminel, cela dépendra du procureur de district.»

Une enquête administrative menée en parallèle par les autorités du Nouveau-Mexique a par ailleurs déjà condamné les producteurs à verser 136.793 dollars (montant maximum prévu par la loi), pour ne pas avoir respecté les règles élémentaires de sécurité.