DIRECT - Guerre en Ukraine : L'aéroport d'Odessa touché par une frappe russe, la piste détruite

Vendredi 29 avril a été marqué par les suites des bombardements survenus à Kiev lors de la visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Sur le terrain diplomatique, Vladimir Poutine a quant à lui été invité au G20, ce qui a provoqué la colère de Washington. Suivez les dernières informations en direct.

18h42

L'aéroport d'Odessa, ville portuaire dans le sud de l'Ukraine, a été touché samedi par une frappe russe qui a détruit la piste, sans faire de victimes, a annoncé le gouverneur de la région Maxim Martchenko.

«Aujourd'hui, l'ennemi a frappé depuis la Crimée par un système de missile de défense côtière Bastion. La piste de l'aéroport d'Odessa a été détruite. Dieu merci, il n'y a pas eu de victimes», a déclaré le gouverneur dans une vidéo sur son compte Telegram.

Huit personnes ont été tuées dans des frappes russes il y a une semaine sur la ville historique d'Odessa de près d'un million d'habitants, jusqu'ici relativement épargnée par les combats.

L'armée russe avait alors affirmé avoir visé avec des «missiles de haute précision» un important dépôt d'armes livrées aux forces ukrainiennes par les Etats-Unis et des pays européens, près d'Odessa.

17h37

Quatorze Ukrainiens dont une femme enceinte ont été libérés dans un nouvel échange de prisonniers avec la Russie, a annoncé samedi Kiev, sans comme d'ordinaire révéler le nombre de Russes qui ont été remis à Moscou.

«Aujourd'hui, on a procédé à un nouvel échange de prisonniers. Quatorze des nôtres reviennent chez eux, sept militaires et sept civils. Une des femmes militaires est enceinte de cinq mois», a déclaré la vice-Première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk, sur Telegram.

Dans une interview à la BBC vendredi, Mme Verechtchouk a accusé la Russie d'avoir «déporté» un grand nombre de civils à travers la frontière et de les utiliser comme «otages».

«Ils ont capturé tous ces otages - des civils, des femmes, des employés des conseils locaux, pour essayer de les utiliser», a-t-elle déclaré. «Nous savons qu'il y a plus d'un millier d'otages là-bas, dont près de 500 femmes», a-t-elle déclaré. «Nous savons qu'ils sont dans des prisons et dans des centres de détention provisoire à Koursk, à Briansk, à Riazan, à Rostov».

16h02

Les corps de trois hommes visiblement torturés et tués par balle ont été retrouvés vendredi dans une fosse à proximité de Boutcha, les mains liées et les yeux bandés, a annoncé samedi la police de Kiev.

«Les victimes ont été torturées pendant longtemps (...) Finalement, chacun d'eux a reçu une balle dans la tempe», a indiqué dans un communiqué le chef de la police de la région de Kiev, Andriï Nebytov.

«Les victimes avaient les mains liées, des vêtements autour du visage pour qu'ils ne voient rien et certains avaient des baillons dans la bouche», a-t-il ajouté.

Les corps de ces trois hommes ont été retrouvés à Myrotske, un village proche de Boutcha, ville proche de Kiev devenue un symbole des atrocités de la guerre en Ukraine et dans laquelle de nombreux cadavres de civils ont été découverts.

16h00

«Au téléphone avec le Président Zelensky, j'ai dit ma volonté de continuer à oeuvrer pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Notre appui en matériel militaire se poursuivra, notre aide humanitaire aussi avec déjà plus de 615 tonnes d'équipements acheminés», a écrit Emmanuel Macron sur sa page Twitter officielle.

Au téléphone avec le Président Zelensky, j’ai dit ma volonté de continuer à œuvrer pour la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Notre appui en matériel militaire se poursuivra, notre aide humanitaire aussi avec déjà plus de 615 tonnes d’équipements acheminés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 30, 2022

13h53

La France va «renforcer» l'envoi de matériel militaire à l'Ukraine ainsi que son aide humanitaire à ce pays, a annoncé samedi l'Elysée après un entretien entre le président réélu Emmanuel Macron et son homologue Volodymyr Zelensky.

Alors que le président ukrainien le remerciait pour des «envois de matériel militaire d’envergure qui contribuent à la résistance ukrainienne», le chef d'Etat français «a indiqué que cet appui continuera de se renforcer, de même que l’assistance humanitaire apportée par la France», ajoutant selon un communiqué que «la mission d’experts français contribuant au recueil de preuves pour lutter contre l’impunité et permettre le travail de la justice internationale relatif aux crimes commis dans le cadre de l’agression russe, se prolongera».

13h03

Les corps de trois hommes visiblement torturés et tués par balle ont été retrouvés samedi dans une fosse à proximité de Boutcha, les mains liées et les yeux bandés, a annoncé dimanche la police de Kiev.

"Les victimes ont été torturées pendant longtemps (...) Finalement, chacun d'eux a reçu une balle dans la tempe", a indiqué dans un communiqué le chef de la police de Kiev, Andriï Nebytov, précisant qu'ils avaient les mains liées, les yeux bandés et pour certains un bâillon dans la bouche.

12h30

Le chef de l'Etat Emmanuel Macron s'est entretenu à midi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur la situation dans le pays.

Ce n'est pas la première fois que le président français s'entretient avec son homologue depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, le 24 février dernier.

12h21

La Russie a déclaré que ses unités d'artillerie avaient frappé 389 cibles ukrainiennes dans la nuit, dont 35 points de contrôle, 15 dépôts d'armes et de munitions et plusieurs zones où étaient concentrées les troupes et le matériel ukrainiens. De même, le ministère russe de la Défense a annoncé que ses missiles avaient touché quatre dépôts de munitions et de carburant.

11h02

Le ministère de la défense ukrainien a affirmé sur Twitter avoir détruit plus de 1000 chars russes, depuis le début de la guerre. Plus de 23.000 soldats russes auraient également été tués.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 30.04 https://t.co/QIDuEIsR6c pic.twitter.com/rCVmy0DMUi — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 30, 2022

07h12

Les forces russes maintenaient samedi leur pression sur les régions de l'est et du sud de l'Ukraine, particulièrement autour de Kharkiv au nord-est, où elles tentent coûte que coûte d'accentuer leur contrôle, en dépit, selon Kiev, de revers sur le terrain. De violentes explosions ont été entendues dans la nuit de vendredi à samedi à Kharkiv, deuxième ville du pays, pilonnée depuis des semaines par l'artillerie russe.

Vendredi, ces bombardements ont fait au moins un mort et plusieurs blessés, selon l'administration militaire régionale de Kharkiv.

07h01

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a exhorté l'Otan et les Etats-Unis à cesser de livrer des armes à Kiev, s'ils "sont vraiment intéressés à résoudre la crise ukrainienne".

Dans une interview publiée samedi par l'agence officielle Chine nouvelle, M. Lavrov a également affirmé que l'offensive russe en Ukraine se déroule "conformément aux plans". "Un flux continu d'armes en tout genre est entré en Ukraine à travers la Pologne et d'autres pays de l'Otan", a déclaré M. Lavrov.

"Si les Etats-Unis et l'Otan sont vraiment intéressés à résoudre la crise ukrainienne, alors avant tout, ils doivent se réveiller et arrêter de livrer des armes et des munitions au régime de Kiev", a ajouté le chef de la diplomatie russe.