DIRECT - Guerre en Ukraine : Moscou accentue la pression sur Kharkiv, Kiev revendique des succès tactiques

Vendredi 29 avril a été marqué par les suites des bombardements survenus à Kiev lors de la visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Sur le terrain diplomatique, Vladimir Poutine a quant à lui été invité au G20, ce qui a provoqué la colère de Washington. Suivez les dernières informations en direct.

07h12

Les forces russes maintenaient samedi leur pression sur les régions de l'est et du sud de l'Ukraine, particulièrement autour de Kharkiv au nord-est, où elles tentent coûte que coûte d'accentuer leur contrôle, en dépit, selon Kiev, de revers sur le terrain. De violentes explosions ont été entendues dans la nuit de vendredi à samedi à Kharkiv, deuxième ville du pays, pilonnée depuis des semaines par l'artillerie russe.

Vendredi, ces bombardements ont fait au moins un mort et plusieurs blessés, selon l'administration militaire régionale de Kharkiv.

07h01

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a exhorté l'Otan et les Etats-Unis à cesser de livrer des armes à Kiev, s'ils "sont vraiment intéressés à résoudre la crise ukrainienne".

Dans une interview publiée samedi par l'agence officielle Chine nouvelle, M. Lavrov a également affirmé que l'offensive russe en Ukraine se déroule "conformément aux plans". "Un flux continu d'armes en tout genre est entré en Ukraine à travers la Pologne et d'autres pays de l'Otan", a déclaré M. Lavrov.

"Si les Etats-Unis et l'Otan sont vraiment intéressés à résoudre la crise ukrainienne, alors avant tout, ils doivent se réveiller et arrêter de livrer des armes et des munitions au régime de Kiev", a ajouté le chef de la diplomatie russe.