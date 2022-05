États-Unis : les femmes de couleur accouchent de plus en plus hors de l’hôpital, selon une étude

Dans son rapport publié en avril 2022, le National Paternship for Woman & Families (NPWF) alerte sur la croissance des naissances réalisées à domicile ou dans des centres de naissances communautaires. De 2019 à 2020, cette méthode d’accouchement a augmenté de 20%, essentiellement chez les femmes de couleur.

Selon cette organisation basée à Washington, et qui se concentre sur les politiques publiques entourant les femmes et les familles, les naissances à domicile et «communautaires» ont augmenté de 30% chez les Américaines de couleur, suivie de 26% chez les Amérindiennes, 24% chez les Hispaniques et 18% chez les Asiatiques et femmes blanches.

Par ailleurs, les naissances communautaires chez les femmes natives d’Hawaï ou des îles du Pacifique ont enregistré une augmentation de 13%, selon ce rapport relayé par The Guardian.

Cependant, le NPWF souligne qu’au cours des dernières années, la morbidité maternelle grave, qui représente toute complication sévère de la grossesse et de l’accouchement qui entraîne des conséquences importantes à court ou à long terme sur la santé de la femme, a augmenté considérablement chez les personnes de couleur.

En effet, de 2014 à 2017, les femmes de couleur étaient trois fois plus susceptibles de connaître des décès liés à la grossesse que les femmes blanches non hispaniques. Pour les femmes autochtones, le taux est deux fois plus, note le rapport.

L’accouchement à domicile, une option sûre ?

Si les centres de naissance communautaires restent limités, c’est notamment à cause des obstacles auxquels elles font face tels que le nombre réduit de sages-femmes, les coûts nécessaire à l’établissement et à son fonctionnement ou encore l’absence de régularisation dans tous les États américains.

Néanmoins, et malgré les difficultés qu’elles connaissent, ces centres restent une option sûre, tout comme l’accouchement à domicile.

«Les centres de naissance et les accouchements à domicile sont des options sûres pour les familles qui accouchent essentiellement en bonne santé dans le contexte de politiques et de pratiques qui intègrent les prestataires de naissance communautaires dans le système de soins maternels», peut-on lire dans le rapport.

«Les soins dans ces milieux qui sont dirigés par des Autochtones et des personnes de couleur constituent une approche cruciale pour répondre aux besoins des communautés touchées par le racisme structurel et d'autres formes de discrimination», ajoute le texte.