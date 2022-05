Guerre en Ukraine : les propos de Sergueï Lavrov sur Hitler font réagir Israël

Appliqué à maintenir un équilibre délicat entre Kiev et Moscou depuis l'invasion russe de l'Ukraine, Israël s'est pourtant franchement opposé aux récents propos du chef de la diplomatie russe. Invité à la télévision italienne dimanche soir, Sergueï Lavrov a évoqué le «sang juif» d'Adolf Hitler.

Lors de cet échange, il a été question du discours russe, répété à maintes reprises, selon lequel Moscou veut «démilitariser» et «dénazifier» l'Ukraine.

Un argument contre lequel le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'était dressé, soulignant que le nazisme n'avait pas sa place dans son pays puisqu'il est lui-même de confession juive.

Cherchant à décrédibiliser cette prise de position, Sergueï Lavrov a prononcé ces mots, qui ont suscité la colère d'Israël : «Je peux me tromper, mais Hitler avait aussi du sang juif».

Foreign Minister Lavrov’s remarks are both an unforgivable and outrageous statement as well as a terrible historical error. Jews did not murder themselves in the Holocaust. The lowest level of racism against Jews is to accuse Jews themselves of antisemitism.

— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) May 2, 2022