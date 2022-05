«Une grande menace» : Volodymyr Zelensky s'inquiète de la sécurité de la centrale de Zaporijia

Le risque nucléaire serait de plus en plus grand dans la centrale nucléaire de Zaporijia, à en croire les propos de Volodymyr Zelensky, qui n'a plus aucun contact avec le site qui se trouve aux mains des forces russes depuis le début du mois de mars.

Selon l'Ukraine, des tirs de missiles à basse altitude ont été effectués à proximité de la centrale, ce qui pourrait laisser entrevoir un accident nucléaire de grande envergure.

«Les militaires russes ont encerclé la centrale de Zaporijia, ils ont tué plusieurs personnes et tiré sur des installations nucléaires. Au début d’ailleurs, on a dit à l’Agence internationale de l’énergie atomique qu’il n’y avait pas eu de coup de feu, ça n’est pas vrai», a assuré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Un grand risque sur la centrale

Alors que des opérations de maintenance doivent être réalisées pour assurer le bon fonctionnement de la centrale, aucune action n’a pu être menée depuis le début de l’invasion russe. Seulement quatre réacteurs fonctionneraient sur les six présents.

Les tirs de missiles que dénonce l’Ukraine agrandiraient les risques d’accident nucléaire. En revanche, les employés continuent d'y travailler sans usage de leur téléphone portable. Kiev n'a donc, pour le moment, plus aucun contact avec le site.

Rafael Grossi, chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique avait déjà jugé la situation «préoccupante», lors d’une conférence de presse en direct de Vienne en Autriche. Au début de l'invasion, l’armée russe avait bombardé le site sans qu’il n’y ait eu de fuite mais causant tout de même un incendie. Signe que la menace est permanente sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Pour le moment, les taux de radiations sont considérés comme normaux.