UE : Les ministres chargés de l'énergie se réunissent sur fond de crise avec la Russie

Une réunion avec les ministres européens en charge de l’énergie a été programmée ce lundi 2 mai pour remédier à la dépendance énergétique de l’UE envers la Russie.

Conformément à la déclaration de Vladimir Poutine le mois dernier, la Bulgarie et la Pologne ont été sanctionnées d’une coupure immédiate de gaz pour ne pas avoir payé leur livraison en roubles ce mercredi.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Layen, a réagi en indiquant que la Pologne et la Bulgarie ont été approvisionnées par «leurs voisins de l’UE». Elle a aussi dénoncé «une nouvelle tentative de la Russie de nous faire du chantage au gaz», tout en affirmant que l’UE était «préparée à ce scénario».

It comes as no surprise that the Kremlin uses fossil fuels to blackmail us.





This is something the @EU_Commission has been preparing for, with Member States and international partners.





Our response will be immediate, united and coordinated.



— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022