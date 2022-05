Avortement aux Etats-Unis : qu’est-ce que l’arrêt Roe v. Wade ?

La Cour Suprême des Etats-Unis serait sur le point d’annuler le célèbre arrêt Roe v. Wade. Ce dernier, pris en 1973, avait permis la reconnaissance du droit à l'avortement au niveau fédéral. Quelle affaire a mené à l’édiction de cet arrêt ?

En 1969, Norma McCovey, une Texane de 21 ans enceinte de son troisième enfant, rencontre deux avocates : Sarah Weddington et Linda Coffee. La jeune femme souhaite avorter mais la loi de l’Etat du Texas l’interdit. Cette interdiction est alors présente dans 45 des 50 états américains.

Norma McCovey, qui souhaite défendre son cas sous le couvert de l’anonymat, est alors surnommée Jane Roe. La jeune femme et ses avocates font alors face au procureur de Dallas, Henry Wade. Sarah Weddington et Linda Coffee estiment que les lois anti-avortement vont à l’encontre des premier, quatrième, cinquième, neuvième et quatorzième amendements de la Constitution des Etats-Unis.

Jane Roe perd son procès et décide de porter l’affaire devant la Cour suprême. Il faudra trois années de bataille juridique pour que la Cour rende sa décision. En 1973, avec sept voix en sa faveur et seulement deux contre, Norma McCovey remporte son combat.

Les juges de la Cour suprême mettent alors en avant le quatorzième amendement de la Constitution qui protège la vie privée et l’égalité des droits entre les citoyens. Ainsi, la juridiction suprême estime qu’au même titre qu’un homme, une femme a le droit de disposer de son corps comme elle l’entend, ce qui ouvre la porte à la légalisation de l’avortement.

L’arrêt Roe v. Wade très controversé aux États-Unis

Si les années 1960 ont lancé la libération sexuelle et la lutte pour la légalisation de l’avortement, c’est l’arrêt Roe v. Wade qui a marqué le début des oppositions entre les défenseurs de l’avortement, les pro-choice (pro-choix), et leurs opposants, les pro-life (pro-vie).

Mais depuis des années, l’arrêt Roe v. Wade est attaqué. De nombreux détracteurs de ce dernier estime qu'en statuant ainsi, la Cour suprême a établi une loi fédérale qui réduit le processus démocratique. Pour les défenseurs de cette thèse, les lois régissant l’avortement doivent être légiférées par les Etats eux-mêmes.

D’autres estiment que cette décision est anticonstitutionnelle et qu’elle est issue d’une interprétation trop large du quatorzième amendement qui ne protège pas explicitement le droit à la vie privée.

Le président Donald Trump avait annoncé durant son mandat sa volonté de renforcer la part conservatrice des juges à la Cour suprême pour pouvoir annuler l’arrêt Roe v. Wade et redonner le contrôle total aux Etats en matière de loi sur l’avortement.

Après son combat, Norma McCorvey s'est convertie au christianisme et a rejoint le camp des pro-life, se battant finalement contre le droit à l’avortement. Elle a expliqué alors avoir été manipulée par ses avocates et a demandé que son procès soit révisé voire annulé. En 2003, la réouverture de son procès a été refusée par le juge David Godbey. Juste avant de mourir en 2017, celle qui fut à l’origine d'une des plus grandes décisions américaines a confié dans un documentaire avoir été payée par les groupes anti-avortement pour rejoindre leur cause.