La Corée du Nord a lancé un missile balistique, selon Séoul

La Corée du Nord a lancé, ce mercredi 4 mai, ce qui a été présenté par Séoul comme un missile balistique, une semaine après la promesse faite par son dirigeant Kim Jong-un d'accélérer le développement de l'arsenal nucléaire du pays.

Ce nouveau test d'armement intervient alors que la Corée du Sud et les Etats-Unis s'attendent à une reprise par Pyongyang de ses essais nucléaires, interrompus en 2017. Le régime nord-coréen avait déjà, en mars, rompu un moratoire de cinq ans sur ses essais de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) en lançant un puissant projectile, capable d'atteindre les Etats-Unis.

L'état-major interarmées de la Corée du Sud a fait état mercredi dans un communiqué d'un «lancement de missile balistique par la Corée du Nord à 12h03» (03H03 GMT), a priori depuis l'aéroport de Sunan, au nord de Pyongyang.

Le projectile a parcouru 470 km et atteint une altitude de 780 km avant de tomber en mer du Japon, a ajouté l'état-major, qualifiant ce tir de «violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU».

14 tirs d'essai depuis janvier

Le ministre japonais de la Défense, Makoto Oniki, a confirmé cette trajectoire et précisé que le missile avait terminé sa course «hors de la zone économique exclusive du Japon». «Le lancement répété de missiles balistiques menace la paix et la sécurité de notre nation, de la région et de la communauté internationale», a-t-il déploré. En dépit de sévères sanctions internationales, la Corée du Nord redouble d'efforts ces derniers mois pour moderniser son armée, et a procédé à 14 tirs d'essai depuis janvier.

Lors d'un grand défilé militaire le 25 avril, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a promis de «renforcer et développer les capacités nucléaires de [sa] nation à un rythme accéléré». «Les armes nucléaires, symbole de notre force nationale et au centre de notre puissance militaire, doivent être renforcées en terme de qualité et de portée», a-t-il affirmé.