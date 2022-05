DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie ne respecte pas le cessez-le-feu à Azovstal, affirment les Ukrainiens

Alors qu'un cessez-le-feu de trois jours doit entrer en vigueur ce jeudi matin autour de l'aciérie Azovstal de Marioupol, l'Ukraine affirme que les combats se poursuivent. De son côté, l'UE prépare un embargo progressif sur le pétrole russe. Suivez les dernières informations en direct.

15h15

Volodymyr Zelensky a invité à Kiev le chancelier allemand Olaf Scholz ainsi que le président Frank-Walter Steinmeier, trois semaines après avoir snobé ce dernier quand il avait voulu s'y rendre, a-t-on appris jeudi auprès de la présidence allemande.

Le président ukrainien et le chef de l'Etat social-démocrate ont eu jeudi une conversation téléphonique qui a permis de "dissiper les irritations" suite au refus de Kiev de recevoir à la mi-avril M. Steinmeier lorsque qu'il avait proposé de venir en compagnie de ses homologues polonais et des pays baltes, a-t-on indiqué de même source.

14h42

«Les Russes ne respectent pas leur promesse de trêve et ne permettent pas l'évacuation des civils», a affirmé Sviatoslav Palamar, commandant adjoint du régiment nationaliste ukrainien Azov dans un message vidéo sur Telegram. Le Kremlin avait affirmé plus tôt que des couloirs humanitaires «fonctionnaient» à Azovstal et que l'armée russe y respectait le cessez-le-feu qu'elle avait annoncé la veille pour ce jeudi.

13h40

La Russie a reconnu jeudi que le soutien occidental ralentissait son offensive en Ukraine mais affirmé qu'il ne «l'empêcherait pas de remplir ses objectifs».

«Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Otan dans son ensemble partagent en permanence des données du renseignement avec les forces armées ukrainiennes. Conjuguées aux approvisionnements en armes (...) ces actions ne permettent pas d'achever rapidement l'opération», a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

12h05

Des couloirs humanitaires «fonctionnent» au site de l'usine métallurgique Azovstal, dernière poche de résistance à l'offensive russe dans le port stratégique ukrainien de Marioupol, a affirmé jeudi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

10h30

L'armée ukrainienne a annoncé que les combats continuaient dans l'aciérie d'Azovstal à Marioupol (sud-est) où la Russie «essaie d'anéantir» les derniers défenseurs du site, malgré l'annonce d'un cessez-le-feu unilatéral à partir de jeudi matin. «Les occupants russes sont occupés à bloquer et essayer d'anéantir les unités ukrainiennes sur le territoire d'Azovstal», a indiqué dans un communiqué jeudi matin l'armée ukrainienne. Selon elle, les troupes de Moscou ont «repris l'offensive avec le soutien d'avions pour prendre le contrôle de l'usine».

10h00

Barbara Pompili a appelé jeudi les Français «à ne pas se précipiter» dans les stations-service en cas d'embargo sur le pétrole russe, assurant que la France était «tranquille pour de nombreux mois» et que le gouvernement continuerait à «protéger» financièrement les consommateurs. "Aujourd'hui nous n’avons aucun problème d’approvisionnement en France, nous sommes en train de travailler à avoir d’autres fournisseurs et nous avons des réserves (...) donc je dis à nos concitoyens: pas la peine de se précipiter vers les stations essence, il y a ce qu’il faut», a déclaré la ministre de la Transition écologique sur franceinfo.

La Commission européenne a proposé mercredi, dans le cadre d'un nouveau train de sanctions contre Moscou en raison de la guerre en Ukraine, une interdiction progressive des importations de pétrole russe d'ici fin 2022.

2h00

La Russie a annoncé un cessez-le-feu unilatéral de trois jours à partir de jeudi dans l'aciérie Azovstal du port ukrainien de Marioupol, tout en multipliant les bombardements, de l'est jusqu'à des régions proches de la Pologne et de la Hongrie. «Les forces armées russes vont ouvrir un couloir humanitaire de 08h00 à 18h00 heure de Moscou (de 05h00 à 15h00 GMT) les 5, 6 et 7 mai à partir du site de l'usine métallurgique Azovstal pour évacuer des civils», a indiqué mercredi soir le ministère de la Défense dans un communiqué.

«Sur cette période, les forces armées russes et les unités de la République populaire du Donetsk (unilatéralement proclamée par les séparatistes prorusses, NDLR) vont cesser le feu et les hostilités unilatéralement», a-t-il poursuivi, asurant que les civils ayant trouvé refuge dans l'usine seraient autorisés à gagner la Russie ou les territoires contrôlés par Kiev.

Le maire de Marioupol Vadim Boïtchenko avait affirmé plus tôt que d'intenses combats étaient en cours malgré l'assurance de Moscou de ne pas lancer l'assaut de cet immense complexe, où sont retranchés dans des galeries souterraines datant de la Seconde Guerre mondiale des combattants ukrainiens et des civils sans nourriture ni médicaments.