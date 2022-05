Etats-Unis : Karine Jean-Pierre, première femme noire et ouvertement lesbienne porte-parole de la Maison Blanche

Nommée jeudi porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre va devenir la première femme noire et ouvertement lesbienne à occuper ce poste prestigieux. Une victoire très symbolique.

Karine Jean-Pierre remplacera Jen Psaki, dont elle était jusqu'ici l'adjointe, à partir du 13 mai, selon un communiqué de la Maison Blanche dans lequel le président démocrate Joe Biden loue «l'expérience, le talent et l'honnêteté» de sa future «Press Secretary».

«Elle sera la première femme noire, la première personne ouvertement LGBTQ+ à occuper cette fonction, ce qui est formidable, parce que la représentativité est importante et parce qu'elle va (...) montrer à tant de personnes ce qui est possible quand on travaille dur et qu'on a de grands rêves», a déclaré très émue Jen Psaki ce jeudi.

Présente à ses côtés, Karine Jean-Pierre a dit mesurer le caractère «historique» de sa nomination et comprendre «combien c'est important pour tant de gens».

.@PressSec Jen Psaki on @KJP46: "I just want to take the opportunity to celebrate and congratulate my friend, my colleague, my partner in truth Karine Jean-Pierre, the next White House Press Secretary." pic.twitter.com/c9eqlT3MnT

— CSPAN (@cspan) May 5, 2022