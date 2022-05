Brésil : Lula se lance dans la bataille de la présidentielle «pour reconstruire» le pays

L’élection présidentielle au Brésil aura lieu au mois d’octobre, et verra le président d’extrême droite sortant Jair Bolsonaro affronter une figure de la gauche brésilienne, Lula. Ce dernier a officiellement lancé sa campagne ce samedi 7 mai à São Paulo.

L'ex-président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a annoncé ce samedi 7 mai 2022 qu'il allait bien «retourner au combat» pour briguer un troisième mandat lors de l'élection d'octobre afin de «reconstruire» le pays, après la gestion «irresponsable et criminelle» de Jair Bolsonaro.

«Nous sommes tous prêts à travailler non seulement pour la victoire le 2 octobre, mais pour la reconstruction et la transformation du Brésil, qui sera plus difficile que la victoire lors de l'élection», a déclaré Lula, 76 ans, lors d'un meeting de lancement de sa campagne devant 4.000 partisans, à Sao Paulo.

L’ancien président de 2003 à 2010, issu du Parti des Travailleurs (PT), signe son grand retour politique après des années mouvementées.

Il avait notamment été accusé de corruption et incarcéré pendant plus d’un an, avant d’être blanchi par la justice. Il multiplie depuis les déplacements politiques à travers le Brésil mais aussi à l’international, et ne manque pas de critiquer le bilan de son principal concurrent, Jair Bolsonaro.

Rassemblement de la gauche brésilienne

Près de dix ans après sa première élection, Luiz Inacio Lula Da Silva, de son vrai nom, a donné un discours, lors d’un rassemblement à São Paulo, capitale économique du Brésil, en compagnie des leaders de différents partis de gauche et centre gauche : le Parti Socialiste Brésilien (PSB), le parti communiste du Brésil (PCdoB), le Parti Socialisme et Liberté (PSOL), ou encore le parti écologiste (PV). Ensemble, avec le parti des travailleurs, ils lancent le «Movimiento Vamos juntos pelo Brasil» («Mouvement Allons ensemble pour le Brésil», en français).

Está chegando o grande dia! É neste sábado o lançamento do movimento Vamos Juntos Pelo Brasil. Acompanhe em nossas redes oficiais. #VamosJuntosPeloBrasil pic.twitter.com/GFmsMgOvol — Lula (@LulaOficial) May 5, 2022

Ancien ouvrier, Lula a lui-même été l’un des principaux porte-parole du syndicat brésilien de la métallurgie au début de sa carrière politique.

Le centriste Geraldo Alckmin, ancien chef du gouvernement de l’État de São Paulo, a été choisi par Lula comme vice-président, signe d’une alliance entre le PT et le PSB pour permettre à Lula de gouverner en cas de victoire. «Nous avons besoin de l'expérience d'Alckmin et de la mienne pour remettre le Brésil sur pied», a déclaré Lula au début du mois d’avril lors d’une conférence de presse.

Si depuis le retour de Lula sur la scène politique, les observateurs le donnent déjà grand vainqueur de l’élection, l’écart se resserre entre lui et Jair Bolsonaro. En décembre, l’institut Datafolha donnait Lula en tête du premier tour avec 46% des suffrages, contre 22% pour le président sortant. Fin avril, un sondage PoderData ne donnait cependant Jair Bolsonaro plus qu'à cinq points (36%) derrière Lula (41%).