Incendies en Sibérie : au moins cinq morts et environ 200 bâtiments en feu

En Sibérie, la saison des incendies a commencé. Plusieurs feux sont en cours dans la région de Krasnoïarsk, en Sibérie orientale, touchant quelque deux cents bâtiments et ayant fait au moins cinq morts, ont indiqué ce samedi 7 mai les autorités locales.

Selon le ministère des Situations d'urgence dans cette région, «le feu se propage dans plus de 16 zones habitées». Ce faisant, «environ 200 bâtiments, plusieurs scieries et un jardin d'enfants brûlent. Il y a déjà des morts», a ajouté l'autorité. Pour l'heure, le bilan humain fait état de cinq morts.

Qualifiant la situation de «difficile», les autorités ont instauré l'état d'urgence dans la région.

La semaine passée, l’Agence Fédérale des Forêts en Russie avait rapporté que plus de 600 feux, ayant brûlé 37.000 hectares, avaient été éteints au cours de la troisième semaine d’avril.

May wildfires inferno in Central, Western, Eastern Siberia and southern Urals, with massive fires blocking federal roads, destroying houses and threatening railway lines. Video from Krasnoyarsk region, Central Siberia #wildfires2022Russia pic.twitter.com/g0KAdy9gzh

— The Siberian Times (@siberian_times) May 2, 2022