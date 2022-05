Guerre en Ukraine : 60 morts dans le bombardement d'une école à l'est du pays

Soixante personnes sont mortes après le bombardement, samedi, de l’école de Bilohorivka, un village de la région de Lougansk, dans le Donbass en Ukraine.

«Pas plus tard qu'hier, dans le village de Bilohorivka, dans la région de Lougansk, une bombe russe a tué 60 civils», a annoncé Volodymyr Zelensky lors d'une intervention en visioconférence à un sommet du G7.

«Ils essayaient de trouver refuge dans le bâtiment d'une école ordinaire qui a été visée par une frappe aérienne russe», a-t-il ajouté.

«Soixante personnes qui se trouvaient dans l'école sont très probablement mortes», avait déclaré plus tôt sur Telegram le gouverneur régional de Lougansk.

60 people are estimated to have been killed by the Russian airstrike on a school in Bilohorivka (Luhansk Obl) on 7 May





Firefighters had worked to extinguish the resulting fire for 4 hours. 30 ppl were evacuated from the rubble - Luhansk RegHead Haidai

