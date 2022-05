Guerre en Ukraine : une école bombardée, soixante disparus

Soixante personnes sont portées disparues depuis le bombardement, samedi, de l’école d’un village de la région de Lougansk, dans le Donbass en Ukraine.

Le village de «Bilogorivka a subi une frappe aérienne. Les bombes ont atteint l'école et, malheureusement, elle a été complètement détruite», a déclaré le gouverneur régional sur son compte Telegram. «Il y avait au total 90 personnes. 27 ont été sauvées», a-t-il indiqué.

«Le feu a été éteint après près de quatre heures, puis les décombres ont été déblayés et, malheureusement, les corps de deux personnes ont été retrouvés», avait-il initialement annoncé. Cette information n'a pas été confirmée depuis.

«Soixante personnes qui se trouvaient dans l'école sont très probablement mortes», a-t-il encore dit, précisant que la température avait été très élevée sur le site après l'explosion provoquée par la bombe. L’établissement scolaire était utilisé afin de servir d’abri pour les habitants souhaitent s’y réfugier.

