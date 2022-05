L’Ukraine assure avoir détruit un nouveau bateau de guerre russe en mer Noire

Dans le courant du mois d'avril, l’Ukraine se félicitait d’avoir coulé le vaisseau amiral russe Moskva. Cette fois-ci, c’est un navire de débarquement russe que la marine nationale ukrainienne assure avoir détruit ce samedi, près de la petite île aux Serpents.

«Un complexe de drones de combat de la flotte nationale Bayraktar TB2» a touché un navire de débarquement du projet 11770 Serna, et deux systèmes de missiles sol-air de type Tor» a partagé la marine ukrainienne à travers son compte Facebook, bien qu’aucune date n’a été précisée.

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the "Serna" project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island - at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 7, 2022