DIRECT - Guerre en Ukraine : le Pentagone affirme que des «Ukrainiens ont été envoyés en Russie contre leur gré»

Moscou exhibe lundi son armée pour célébrer la victoire sur l’Allemagne nazie en 1945, une démonstration de force afin de galvaniser ses troupes à la peine en Ukraine, où le conflit est entré aujourd'hui dans son 75e jour.

Le président des Etats-Unis Joe Biden a signé lundi devant les journalistes une loi permettant d'accélérer l'envoi à l'Ukraine d'équipement militaire, réactivant un dispositif datant de la Seconde guerre mondiale. "Les Ukrainiens se battent tous les jours pour leurs vies", a-t-il déclaré dans le Bureau ovale, ajoutant: "Ce combat coûte cher, mais céder face à l'agression serait encore plus coûteux."

Le "Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022" est "basé sur un programme de la Seconde guerre mondiale destiné à aider l'Europe à résister à Hitler" et "a été soutenu par presque tous les membres du Congrès" américain, à l'exception de 10 élus de la Chambre des représentants qui ont voté contre, a noté la Maison Blanche. L'exécutif américain signale par ailleurs que le texte a été promulgué alors que la Russie marque lundi l'anniversaire de la victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie.

Des Ukrainiens ont été "envoyés contre leur gré en Russie", a déclaré lundi le porte-parole du Pentagone, John Kirby, confirmant des informations des autorités ukrainiennes.

"Nous n'avons pas de chiffres mais nous avons vu des signes montrant que des Ukrainiens sont emmenés d'Ukraine en Russie", a déclaré M. Kirby, questionné au cours d'un point de presse sur les affirmations du gouvernement ukrainien selon lesquelles 1,2 million de personnes auraient ainsi été déportées en Russie et placées dans des camps.

La Grèce a rouvert lundi son ambassade à Kiev, "dans un geste hautement symbolique" pour soutenir "les Ukrainiens et la communauté grecque" vivant dans ce pays, a annoncé le ministre grec des Affaires étrangères, Nikos Dendias. Le ministre a souligné qu'Athènes "met tout en œuvre pour contribuer à la résolution de la crise en Ukraine et de la crise humanitaire", et "s'engage à participer activement à la reconstruction du pays".

"Dans un geste hautement symbolique, le drapeau grec flotte à nouveau aujourd'hui à Kiev", "l'ambassade de Grèce ayant rouvert ses portes dans la capitale de l'Ukraine", a ajouté le ministre, à l'issue d'entretiens avec son homologue kényane Raychelle Awour Omamo, qui effectuait lundi une visite à Athènes. A la tête de la mission diplomatique grecque à Kiev est nommé Manolis Androulakis, l'ancien consul général grec de Marioupol, qui avait été pris au piège dans ce port ukrainien sur la mer Noire lors des bombardements russes avant d'être évacué et de rentrer en Grèce.

L'effet des sanctions internationales commence à se faire sentir sur l'industrie russe de l'armement, qui peine à remplacer les missiles guidés utilisés par l'armée russe en Ukraine en raison de l'embargo sur les composants électroniques qui frappe la Russie, a affirmé lundi un haut responsable du Pentagone. La Russie a lancé tellement de missiles sur l'Ukraine qu'"ils sont à court d'armement guidé de précision et ils ont du mal à les remplacer", a indiqué à la presse ce haut responsable ayant requis l'anonymat.

"Nous pensons que les sanctions et les restrictions aux exportations, notamment en matière de composants électroniques, ont un effet sur le secteur de l'industrie de défense russe", a-t-il ajouté au cours d'un point de presse. C'est pourquoi les grandes villes comme Marioupol ou Kharkiv sont touchées par des bombes non guidées qui ne font pas la différence entre une cible militaire et un immeuble d'habitation, a-t-il expliqué.

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va organiser jeudi à la demande de Kiev, soutenue par des dizaines de pays, une session extraordinaire sur "la détérioration de la situation des droits humains en Ukraine" envahie par la Russie. Il s'agit de la première réunion consacrée à ce sujet depuis que l'Assemblée générale de l'ONU a suspendu la Russie début avril, de la plus haute instance de l'organisation internationale en matière des droits de l'homme.

Toutefois, Moscou ayant anticipé sa suspension en renonçant à son statut de membre du Conseil des droits de l'homme, la Russie pourra participer aux travaux du Conseil jeudi si elle le souhaite en tant que pays observateur. Elle aura un droit de réponse. Mais l'Ukraine poursuit malgré tout son combat diplomatique à Genève pour isoler l'envahisseur avec l'aide de ses principaux alliés occidentaux.

L'Ukraine, soutenue par plusieurs dizaines de pays, a demandé lundi la tenue d'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations unies en réponse "aux crimes de guerre commis par la Russie" dans le pays.

"Cette initiative est soutenue par près de 60 Etats de toutes les régions du monde. (...) Ensemble, nous envoyons un autre message fort à Poutine et à sa clique de criminels de guerre: vous êtes isolés comme jamais auparavant", a déclaré l'ambassadrice ukrainienne auprès de l'ONU, Yevheniia Filipenko, dans une vidéo publiée sur Twitter.

En visite surprise à Odessa, grande ville du sud de l'Ukraine, le président du Conseil européen Charles Michel a été forcé de s'abriter en raison de frappes de missiles, a rapporté un responsable de l'UE. Selon cette source, lors d'une rencontre entre M. Michel et le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal, "les participants ont dû interrompre la réunion pour se mettre à l'abri car des missiles ont à nouveau frappé la région d'Odessa".

