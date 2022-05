DIRECT - Guerre en Ukraine : plusieurs dizaines de pays demandent une réunion du Conseil des droits de l'homme

Moscou exhibe lundi son armée pour célébrer la victoire sur l’Allemagne nazie en 1945, une démonstration de force afin de galvaniser ses troupes à la peine en Ukraine, où le conflit est entré aujourd'hui dans son 75e jour.

L'Ukraine, soutenue par plusieurs dizaines de pays, a demandé lundi la tenue d'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations unies en réponse "aux crimes de guerre commis par la Russie" dans le pays.

"Cette initiative est soutenue par près de 60 Etats de toutes les régions du monde. (...) Ensemble, nous envoyons un autre message fort à Poutine et à sa clique de criminels de guerre: vous êtes isolés comme jamais auparavant", a déclaré l'ambassadrice ukrainienne auprès de l'ONU, Yevheniia Filipenko, dans une vidéo publiée sur Twitter.

En visite surprise à Odessa, grande ville du sud de l'Ukraine, le président du Conseil européen Charles Michel a été forcé de s'abriter en raison de frappes de missiles, a rapporté un responsable de l'UE. Selon cette source, lors d'une rencontre entre M. Michel et le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal, "les participants ont dû interrompre la réunion pour se mettre à l'abri car des missiles ont à nouveau frappé la région d'Odessa".

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that "you can feel Europe."





And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.





You are not alone.



The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb

— Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2022