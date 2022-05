Jean-Paul Paloméros sur la guerre en Ukraine : «en 2014, nous avons détourné le regard (…) Il ne faut pas répéter l’histoire»

Invité de Laurence Ferrari dans la Matinale de CNEWS ce lundi 9 mai, Jean-Paul Paloméros, ancien chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air, est revenu sur la guerre en Ukraine, faisant un parallèle avec l’annexion de la Crimée en 2014.

«2014, on a cru que ça pourrait se stabiliser. On a fait semblant de ne pas voir, on a détourné le regard en disant ‘finalement ce n’est pas très grave’. Mais si c’était extrêmement grave», a-t-il souligné. L’ancien chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air a ainsi estimé qu’au regard des événements de 2014, «il ne faut pas répéter l’histoire» aujourd’hui.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie constitue une «redéfinition des architectures de sécurité, et même, d’équilibre européen. Il faut le prendre en tant que tel», a-t-il poursuivi. Et de pointer : «Nous sommes plus forts aujourd’hui que nous l’étions à la fin de la guerre de 45 et même en 2014».

«Une nouvelle manière de voir l'Europe»

Selon Jean-Paul Paloméros, «il faut aborder l’avenir, malgré tout, avec confiance», car l’Europe est aujourd’hui plus solide, «plus robuste que jamais », l’OTAN réunit 30 pays et a des «capacités absolument extraordinaires».

«On n’est pas dans le court terme, c’est une nouvelle manière de voir l’Europe, avec une nouvelle architecture qui se dessine, une sorte de nouvelle guerre froide», a-t-il également assuré au cours de l’entretien.