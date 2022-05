DIRECT - Guerre en Ukraine : 44 corps retrouvés sous les décombres d'un immeuble à Khrakiv

Au 76e jour de la guerre en Ukraine, les forces russes poursuivent leur offensive meurtrière dans l'est et le sud du pays. Suivez les informations en temps réel.

18h19

Les corps de 44 civils ont été retrouvés mardi dans les décombres d'un immeuble détruit en mars à Izioum, une ville sous contrôle russe de la région de Kharkiv dans l'est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités ukrainiennes. "Quarante-quatre corps de civils ont été trouvés à Izioum (...) dans les décombres d'un immeuble de cinq étages détruit durant la première dizaine de mars" par la Russie, a indiqué sur Telegram le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Sinegooubov.

Il a ajouté, cité par les médias ukrainiens, que les habitants de la ville déblayaient les décombres "quand il n'y a pas de bombardements" alors que la zone est encore le centre de nombreux combats. Il n'a pas précisé dans quelles conditions les corps avaient été ramassés ni par qui, la ville d'Izioum et ses environs étant occupés par les troupes russes qui ont pris la ville le 1er avril, après plusieurs semaines de violents combats.

Le parquet de la région de Kharkiv a pour sa part annoncé avoir ouvert une enquête pour "violation des lois et coutumes de la guerre et meurtres prémédités", précisant que 14 corps avaient été identifiés. "Selon l'enquête, dans la période du 7 au 10 mars 2022, l'armée russe a systématiquement bombardé la ville d'Izioum", précise le communiqué du parquet ukrainien.

16h01

Vladimir Poutine va "probablement" imposer la loi martiale en Russie pour soutenir l'effort de guerre, annonce la cheffe du renseignement américain Avril Haines.

Vladimir Poutine n'a pas l'intention de limiter sa volonté d'occupation à la seule région du Donbass en Ukraine, mais veut porter le conflit à la Transdniestrie, région de Moldavie qui a fait sécession en 1990, a déclaré mardi la cheffe du renseignement américain, Avril Haines.

"Nous estimons que le président Poutine se prépare à un conflit prolongé en Ukraine, durant lequel il a encore l'intention d'atteindre des objectifs au-delà du Donbass", a déclaré Mme Haines lors d'une audition au Congrès. Les services de renseignement américains estiment que l'armée russe veut "étendre le pont terrestre (dans le sud de l'Ukraine) à la Transdniestrie", a-t-elle ajouté. S'il est "possible" que les forces russes réalisent cet objectif dans les mois qui viennent, "ils ne pourront atteindre la Transdniestrie et inclure Odessa sans décréter une forme de mobilisation générale", a-t-elle ajouté.

Le président russe "compte probablement sur un affaiblissement de la détermination des Etats-Unis et de l'Union européenne lorsque les pénuries de biens alimentaires et la hausse des prix de l'énergie vont s'aggraver", a-t-elle prévenu. Les ambitions de M. Poutine dépassent selon elle les capacités de l'armée russe et cela "signifie probablement que nous allons évoluer dans les prochains mois selon une trajectoire plus imprévisible et potentiellement une escalade", a ajouté Mme Haines.

15h24

L'Allemagne va rouvrir son ambassade à Kiev.

13h46

Plus de 8 millions de personnes étaient déplacées à l'intérieur de l'Ukraine à la date du 3 mai, plus de deux mois après l'invasion du pays par la Russie, a annoncé l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

13h20

"Plus d'un millier" de militaires ukrainiens dont "des centaines de blessés" se trouvent toujours dans l'aciérie Azovstal assiégée par les troupes russes à Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, a indiqué mardi à l'AFP la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk.

13h06

"Près des deux-tiers" des 3,5 millions d'habitants de Kiev sont désormais revenus dans la capitale ukrainienne, qui s'était vidée de la majorité de ses habitants au début de l'invasion russe le 24 février, a indiqué mardi le maire Vitali Klitschko.

11h52

L'Union européenne a annoncé porter son aide à 1,56 milliard d'euros en faveur des réfugiés et déplacés syriens pour 2022, et appelé les autres participants à la 6e conférence des donateurs organisée à Bruxelles à ne pas abandonner la Syrie.

11h40

Jean Castex a donné depuis l'Essonne le départ d'un nouveau convoi humanitaire à destination de l'Ukraine, composé principalement de véhicules de secours en tous genres, pour un montant de 2,7 millions d'euros, a constaté un journaliste de l'AFP.

07h10

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), qui tient cette semaine son assemblée générale annuelle, a fortement aggravé ses prévisions de contraction économique pour l'Ukraine au regard de l'invasion russe qui se prolonge.

02h03

Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait tenir jeudi une nouvelle réunion publique sur la guerre livrée par la Russie à l'Ukraine, au vu de "la dégradation continue de la situation humanitaire", ont indiqué lundi des diplomates.