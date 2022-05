Guerre en Ukraine : pourquoi «l’île aux Serpents» est-elle si disputée ?

Au large de la Roumanie, la petite île aux Serpents est devenue un point stratégique des affrontements entre les armées ukrainienne et russe en Mer noire.

Situé à une cinquantaine de kilomètres de l'embouchure du Danube et à une centaine de kilomètres de la ville ukrainienne d'Odessa, ce territoire ukrainien d'à peine quelques hectares permet théoriquement de frapper tout le littoral ukrainien.

Dès le premier jour du conflit en Ukraine, les Russes l'ont attaqué pour s'en emparer. Le croiseur russe Moskva, coulé par l'armée ukrainienne depuis, a approché l’île et sommé les gardes-frontières ukrainiens de se rendre. L’un d’eux aurait alors rétorqué par radio : «Navire russe, va te faire f…», une phrase devenue le symbole de la résistance ukrainienne à l'envahisseur.

Si certains médias ukrainiens avaient annoncé que les gardes-frontières ukrainiens ont péri en héros sous les tirs des navires de combat russes, ils se seraient en réalité rendus. L'épisode, monté en épingle par la propagande ukrainienne, a conféré à cette petite île une dimension symbolique, au-delà de son importance stratégique.

Contrôlée depuis par une garnison russe, l'île aux Serpents est sous le feu constant des Ukrainiens qui tentent de la reprendre.

D'impressionnantes images, rendues publiques le 7 mai, montrent deux avions de chasse Soukhoï Su-27 bombarder l'île au cours d'un raid à haut risque. La vidéo a été tournée par un drone Bayraktar TB-2 qui survolait la zone.

