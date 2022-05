Pourquoi Paris Hilton a-t-elle été reçue à la Maison Blanche ?

L’ancienne vedette de téléréalité Paris Hilton était ce mardi à la Maison Blanche pour y rencontrer des membres de l’administration de Joe Biden afin d'aborder le thème de la maltraitance des enfants.

Accompagnée de son mari Carter Reum, Paris Hilton espérait convaincre le président américain de légiférer sur un sujet dans lequel elle s’est impliquée ces dernières années, a rapporté Fox News.

.@ParisHilton enter the West Wing at the White House. pic.twitter.com/d5JkBVwdUT

— Jeremy Art (@cspanJeremy) May 10, 2022