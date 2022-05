Cisjordanie : une journaliste vedette d'al-Jazeera tuée par les forces israéliennes

La journaliste vedette d’al-Jazeera Shireen Abu Akleh a été tuée ce mercredi par les forces israéliennes alors qu’elle couvrait des affrontements dans le secteur de Jénine, en Cisjordanie occupée.

«Dans ce qui est d’évidence un meurtre, en violation des lois et des normes internationales, les forces d’occupation israéliennes ont assassiné de sang-froid la correspondante d’al Jazeera en Palestine, Shireen Abu Akleh, prise pour cible de tirs à barres tôt ce matin», a réagi la chaîne qatarie dans un communiqué.

Un photographe de l'Agence France-Presse a confirmé les tirs de l'armée israélienne.

Elle portait une veste «Presse»

Selon un ministre qatari, la reporter, qui portait une veste avec la mention «Presse» et un casque, a reçu une balle au niveau du visage.

Un autre journaliste a été blessé lors des affrontements.

De son côté, l’armée israélienne a déclaré dans un communiqué avoir mené des opérations dans le camp palestinien de Jénine afin «d’appréhender des personnes soupçonnées de terrorisme». Lors de ces opérations, «des dizaines d’hommes armés palestiniens ont ouvert le feu et lancé des objets explosifs en direction des forces israélienne», qui ont répliqué. Elle a ajouté avoir lancé une enquête, évoquant la «possibilité que les journalistes ont été atteints par des hommes armés palestiniens».

Shireen Abu Akleh, palestinienne, chrétienne et âgée d'une cinquantaine d'années, s'est fait connaître dans le Moyen-Orient pour sa couverture du conflit israélo-palestinien sur al-Jazeera. Avant de rejoindre la chaîne qatarie, elle avait travaillé à «La Voix de la Palestine» et Radio Monte-Carlo.

L’annonce du décès de la journaliste a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux, de nombreux journalistes témoignant de leur choc.

Shocking news,our colleague Al #Jazeera’s long-time senior correspondent in #Palestinian territories Shireen Abu Aqleh was shot with a bullet in the head during an Israeli operation in Jenin refugee camp . RIP pic.twitter.com/5h8FnfZaar — Rushdi Abualouf (@Rushdibbc) May 11, 2022

Horrible news: Al-Jazeera senior journalist Shireen Abu Aqleh @ShireenNasri shot dead by Israeli forces while covering a raid in Jenin (West Bank) today. Veteran reporter, covered conflict for >15 years pic.twitter.com/nyPbOCwj19 — Joyce Karam (@Joyce_Karam) May 11, 2022