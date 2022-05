Covid-19 : aides-soignants, agriculteurs, coiffeurs… Voici les métiers les plus touchés par le virus

Une étude de l’Institut catalan de la santé menée via les arrêts maladie a permis de dégager une tendance à propos des métiers les plus touchés par les cas de Covid-19.

Au total, 153 professions différentes, regroupant plus de deux millions de personnes âgées de 16 à 65 ans, le tout pendant un an et demi (de mars 2020 à septembre 2021), ont été analysées. Le but était, en relevant le nombre d’arrêts maladie liés au Covid-19, de rendre compte lesquelles ont été les plus touchées par le Covid-19.

Les résultats, publiés le 4 mai dans le Journal espagnol de Santé publique du ministère de la Santé, ont d’abord montré que le taux d’incidence moyen sur la période est de 14,1%. Il est précisé que le secteur de la santé a été écarté pour cette moyenne, afin de ne pas fausser les statistiques.

Les professionnels de santé, hors catégorie

En effet, les professions de la santé sont logiquement les plus représentées parmi les malades. Et largement. Le taux d’incidence général est de 27,7%. Dans le détail, les aides-soignants sont ceux ayant le plus fort taux d’incidence (29,4%), devant les médecins (27,3%) et les infirmiers (26,3%).

Hors professionnels de santé, ce sont les employés des abattoirs et les ouvriers agricoles qui ont été les plus touchés (taux d’incidence de 23%). Arrivent ensuite les aides familiaux à domicile (22%), les employés de maison (20,5%), ceux œuvrant dans le nettoyage (17,5%), les coiffeurs et esthéticiennes (17,2%), les vendeurs ambulants (16,8%), les juges et avocats (16,3%) et les enseignants (16,1%). Des emplois où il n’a pas été possible d’intégrer le télétravail et où le contact avec les autres est nécessaire.

Plombiers et ingénieurs s’en sont bien sortis

Concernant les métiers les moins touchés, les plombiers arrivent en tête (9,1%), devant les programmateurs ou analystes informatiques, les chimistes et mathématiciens (9,7%), les bibliothécaires, les ingénieurs (9,8%) et, plus curieusement, les pompiers (10,2%).

A noter qu’un résultat a été soumis à commentaire, celui des taxis. Alors que le taux d’incidence de contamination au Covid-19 parmi cette profession n’était que de 13,4% durant la période, en Catalogne, il a cependant été le groupe de travailleurs le plus à risque dans des pays comme la Suède, l’Angleterre ou le Pays de Galles. Les conducteurs de bus et de tramway également. Cette différence de résultat s’expliquerait par les restrictions mises en place en Catalogne et la chute du tourisme durant la période.