Philippines : Ferdinand Marcos Junior remporte la présidentielle

C'est au terme d'une campagne présidentielle placée sous le signe de la désinformation que Ferdinand Marcos Junior, fils de l'ancien dictateur Ferdinand Marcos, a accédé à la fonction suprême aux Philippines.

36 ans après l'exil à Hawaii de son père, mettant un terme à son règne dictatorial long de 21 ans, Ferdinand Marcos junior, candidat du PFP (Partido Federal ng Pilipinas) a remporté la présidence des Philippines, avec 58,80% des suffrages exprimés, contre 30,80% des voix revenant à sa concurrente directe Leni Robredo, candidate indépendante.

Lorsque le mandat présidentiel de Rodrigo Duterte est arrivé à son terme, celui-ci n'a pas pu se représenter car la constitution ne le permet pas. Se sont donc affrontés Leni Robredo, représentante de la gauche progressiste philippine, et Ferdinand Marcos junior, issu de la droite populiste.

Outre deux programmes, ce sont deux visions des Philippines qui se sont affrontées. Les Philippins et les Philippines qui ont vécu la dictature de Ferdinand Marcos senior, marquée par un âge d'or économique (l'économie des Philippines était égale à celle de la Corée du sud) et par la dictature, par les 70.000 opposants emprisonnés, et les 3.000 qui ont été tués, et d'un autre côté, les électeurs qui n'ont pas connu la dictature (ils représentent plus de la moitié du corps électoral).

C'est cette partie de l'électorat qui a fait la différence dans cette élection, majoritairement influencée par la communication très habile des équipes de Marcos jr sur les réseaux sociaux. Une grande partie de la jeunesse Philippine a décrété que les manuels d'histoire décrivant l'ancien président comme un dictateur étaient mensongers, choisissant de croire la propagande de Ferdinand Marcos jr.

Cette victoire est aussi due à une alliance assez surprenante entre le clan de l'ancien président Duterte et le clan des Marcos. Cette alliance a été très fructueuse puisque Marcos jr a pu bénéficier de la très grande popularité du président sortant, en contrepartie de quoi la fille de Rodrigo Duterte, Sara, s'est présentée en tant que colistière de Marcos jr, remportant les élections pour la vice-présidente qui avaient lieu le même jour que les élections présidentielles.