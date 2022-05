Une statue de Vladimir Poutine avec un pistolet dans la bouche érigée à Kiev

Cette oeuvre d’art érigée à Kiev, en Ukraine, ne risque pas de plaire à Vladimir Poutine. Et pour cause, celle-ci est une représentation du président russe avec une arme à feu pointée dans sa bouche.

«La sculpture parle d’elle-même. Poutine est un criminel de guerre, et les criminels de guerre peuvent faire deux choses. Ils peuvent soit être mis en prison, soit se suicider», a estimé le créateur Dmitry Iv, auprès du média canadien CTV.

Cette création faite d’acier rouillé et s’élevant sur quelques mètres de haut a pour nom «Shoot Yourself», que l’on peut traduire par «Tirez-vous une balle».

Placée près d’un monument en hommage à Lénine, la sculpture prend appui à partir d’une main pressant sur la gâchette d’une arme pointée dans la bouche d’un visage inspiré des traits de Vladimir Poutine, qui parait flotter au-dessus.

The new temporary installation - Zastrelis' (Shoot yourself) - emerged in Kyiv downtown. Developed by a Ukrainian sculptor Dmytro Iv, the installation hints at the need for Russian president to take his own life.



@StratcomCentre pic.twitter.com/YymdLYUdnl

— UkraineWorld (@ukraine_world) May 9, 2022