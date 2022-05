Guerre en Ukraine : la Finlande veut une adhésion «sans délai» à l’Otan

Le président et la Première ministre de Finlande ont annoncé ce jeudi lors d’une conférence de presse être favorables à une adhésion «sans délai» à l’Otan.

«Etre membre de l'Otan renforcerait la sécurité de la Finlande. En tant que membre de l'Otan, la Finlande renforcerait l'alliance dans son ensemble. La Finlande doit être candidate à l'adhésion à l'Otan sans délai», ont affirmé Sauli Niinistö et sa Première ministre Sanna Marin dans un communiqué commun. Le président finlandais a indiqué sur les réseaux sociaux qu'il avait fait part de cette décision au président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui lui a exprimé «tout son soutien».

I spoke with President @ZelenskyyUa and reiterated Finland's firm support for Ukraine. I informed him of Finland's steps towards NATO membership and he expressed his full support for it. pic.twitter.com/AubTdsDq9I

— Sauli Niinistö (@niinisto) May 12, 2022