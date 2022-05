DIRECT - Guerre en Ukraine : l'UE va fournir une nouvelle aide militaire de 500 millions d'euros à Kiev

La Russie a menacé la Finlande d'une riposte «militaro-technique» après que ses dirigeants ont annoncé leur volonté d'adhérer «sans délai» à l'Otan sous l'influence de la guerre en Ukraine, tandis que la tension montait autour des livraisons de gaz russe à l'Europe.

11h37

Une adhésion de la Suède à l'Otan réduirait le risque de conflit en Europe du Nord, selon un rapport officiel présenté vendredi en amont de la décision du pays scandinave dans les prochains jours.

"Une adhésion de la Suède à l'Otan relèverait le seuil (de déclenchement) de conflits militaires et aurait ainsi un effet dissuasif en Europe du Nord", conclut cette revue stratégique préparée par le gouvernement et les partis au Parlement.

"Notre opinion est que nous ne subirions pas d'attaque militaire conventionnelle en réaction à une éventuelle candidature à l'Otan", a affirmé la ministre suédoise des Affaires étrangères Ann Linde lors d'une conférence de presse.

11h22

L'UE va fournir une nouvelle aide militaire de 500 millions d'euros à l'Ukraine.

10h59

Le ministre allemand de l'Agriculture a qualifié vendredi de "répugnant" les vols de céréales dont sont accusées les troupes russes en Ukraine, en marge d'une réunion du G7 cherchant à aider Kiev à exporter sa production.

"La Russie vole et confisque les biens et les céréales dans l'Est de l'Ukraine", a déclaré Cem Özdemir aux côtés de son homologue ukrainien, estimant que "c'est une manière particulièrement répugnante de mener la guerre."

9h18

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a salué vendredi la "très forte unité" des pays du G7 pour soutenir le combat de l'Ukraine face à la Russie "jusqu'à la victoire".

Les chefs de la diplomatie du G7, réunis en Allemagne jusqu'à samedi à Wangels sur les bords de la Baltique, ont invité leurs homologues ukrainien et moldave à participer à leurs discussions. "Cela s'inscrit dans une très forte unité des membres du G7 pour continuer dans la durée à soutenir le combat de l'Ukraine pour sa souveraineté, jusqu'à la victoire", a déclaré M. Le Drian.

8h53

La ministre des Affaires étrangères britannique Liz Truss a plaidé vendredi pour que "plus d'armes" soient livrées à l'Ukraine face à la Russie contre laquelle elle a également exigé de nouvelles sanctions.

"Il est très important en ce moment de maintenir la pression sur Vladimir Poutine en fournissant plus d'armes à l'Ukraine et en augmentant les sanctions" contre le Kremlin, a-t-elle affirmé lors d'une réunion du G7 à Wangels, dans le nord de l'Allemagne.