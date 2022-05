Elon Musk suspend le rachat de Twitter

Le patron de Tesla et SpaceX Elon Musk indique dans un communiqué suspendre le rachat de Twitter, en attendant de déterminer le nombre précis de faux comptes sur le réseau social. Une fois l'annonce faite, l'action de l'entreprise s'est effondrée en bourse.

C'est dans un tweet publié ce vendredi 13 mai qu'Elon Musk a annoncé que «l'accord est temporairement suspendu» pour le rachat du célèbre réseau social à l'oiseau bleu.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022