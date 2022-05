Otan : La Suède et la Finlande prévoient de discuter avec la Turquie ce samedi

La Suède et la Finlande prévoient d'échanger avec la Turquie ce samedi à propos d'une éventuelle entrée dans l'Otan.

Ce vendredi 13 mai, Recep Tayyip Erdogan avait affiché son hostilité quant à l'intégration de la Finlande et de la Suède dans l'Otan au risque de bloquer l'ensemble du processus qui requiert l'unanimité des membres de l'Alliance atlantique.

Dans une déclaration à l'AFP, la ministre suédoise des Affaires étrangères Ann Linde affirme «qu'elle aura l'occasion de discuter» avec son homologue turc au cours d'une réunion prévue des ministres de l'Otan où sont invités la Suède et la Finlande.

Dans le même temps, lors d'une conférence de presse à Helsinki, Pekka Haavisto, le chef de la diplomatie finlandaise a aussi affiché son intention de «poursuivre la discussion» avec le ministre turc Mevlut Cavusoglu.

DES DISCUSSIONS QUI S'ANNONCENT COMPLIQUÉES ?

«Nous suivons les développements concernant la Suède et la Finlande, mais nous n'avons pas un avis positif, parce qu'ils ont fait une erreur à l'Otan concernant la Grèce auparavant contre la Turquie. Nous ne voulons pas commettre une deuxième erreur», a déclaré le chef de l'État turc à Istanbul.

Ses déclarations ont jeté un froid sur une possible adhésion de ces deux pays à l'Otan.

Recep Tayyip Erdogan avait reproché aux deux pays de servir «d'auberge aux terroristes du PKK», le Parti des Travailleurs du Kurdistan qui est considéré comme une organisation terroriste par la Turquie, mais aussi par l'Union Européenne et les Etats-Unis.

Après plusieurs années hors des alliances militaires, la Suède et la Finlande sont prêtes à annoncer officiellement leur candidature à l'Otan. Le président américain Joe Biden s'est d'ailleurs entretenu ce vendredi avec la Première ministre suédoise Magdalena Andersson et le président finlandais Sauli Niinistö pendant un peu plus d'une demi-heure, a indiqué la Maison Blanche.