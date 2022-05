Israël ouvre une enquête sur l'action de la police lors des obsèques de Shireen Abu Akleh

La police israélienne a annoncé ce samedi qu'elle ouvrait une enquête suite aux images montrant des forces de l'ordre matraquer des Palestiniens lors des funérailles de la journaliste Shireen Abu Akleh.

La séquence a provoqué un tollé international. Lors des funérailles de la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh à Jérusalem, des policiers israéliens ont chargé la foule et asséné des coups de matraque à ceux qui portaient le cercueil.

Ce samedi, «le commissaire de la police israélienne, en coordination avec le ministre de la Sécurité publique» a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances de ces heurts. «Les conclusions de l'enquête seront présentées au commissaire dans les prochains jours», précise la police.

Pour rappel, Shireen Abu Akleh était une journaliste palestinienne pour la chaîne de télévision al-Jazeera. Ce mercredi, elle aurait été tuée «de sang froid d'une balle de sniper au visage par un tir de l'armée israélienne». De son côté, le gouvernement israélien a nié ces accusations, parlant d'une opération de «contre-terrorisme». Pourtant, Shireen Abu Akleh portait un gilet arborant le mot «press», selon les témoins.

Palestinian mourners of slain #AlJazeera journalist #Shireen_Abu_Akleh are attacked by Israeli forces while carrying her coffin during her funeral procession in #Jerusalem pic.twitter.com/ZaiVqVYX27

— In Context (@incontextmedia) May 13, 2022