Eurovision 2022 : Volodymyr Zelensky souhaite que la prochaine édition du concours soit organisée à Marioupol

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité de la victoire de son pays à l'Eurovision samedi 14 mai en faisant le lien avec l'invasion russe et en promettant d’organiser la prochaine édition du concours européen à Marioupol.

Avec 631, les Ukrainiens se sont offert un record dans le concours d’Eurovision. Une prestation saluée par le chef d’État Ukrainien, Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. «Notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l'Europe», a-t-il écrit.

«Pour la troisième fois de son histoire. Et, je crois, pas la dernière. Nous ferons de notre mieux pour accueillir un jour les participants et les invités de l'Eurovision dans la ville ukrainienne de Marioupol. Libre, pacifique, reconstruite !», a-t-il ajouté à propos de cette ville portuaire du sud du pays occupée par les troupes russes et presque entièrement détruite.

«Je remercie Kalush Orchestra pour sa victoire, et tous ceux qui ont voté pour nous ! Je suis sûr que notre choeur victorieux dans la bataille contre l'ennemi n'est pas loin. Gloire à l'Ukraine !», a encore écrit le chef d'Etat.

Après leur victoire, Kalush Orchestra ont appelé les Européens à aider l’Ukraine. «S'il vous plaît, aidez l'Ukraine et Marioupol! Aidez Azоvstal», a appelé sur scène le chanteur du Kalush Orchestra, Oleh Psiuk, dont la prestation a été ovationnée.

Selon les règles de l'Eurovision, la prochaine édition du concours devrait se tenir en Ukraine, qui serait selon les mots d'Oleh Psiuk «une Ukraine nouvelle, intégrée, développée et florissante».

Charles Michel souhaite un Eurovision à Kiev, la Grande-Bretagne et l’Espagne complètent le podium

Les messages politiques sont généralement proscrits à l'Eurovision mais les organisateurs ont fait savoir que l'Ukraine ne serait pas disqualifiée pour ces propos.

«Nous comprenons les sentiments profonds autour de l'Ukraine dans ce contexte et considérons que les commentaires du Kalush Orchestra et d'autres artistes exprimant leur soutien au peuple ukrainien sont de nature humanitaire plus que politique», a fait savoir l'Union européenne de Radio-Télévision (UER), organisatrice de l'événement.

Le président du Conseil européen, Charles Michel a dit souhaiter que l'édition 2023 de l'Eurovision se tienne «à Kiev dans une Ukraine libre et unie», tandis que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a rappelé: «L'UE est avec vous».

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est félicité d'une victoire qui reflète le «soutien indéfectible» de l'Europe aux côtés de l'Ukraine.

Pour compléter le podium, le Britannique à la voix stratosphérique Sam Ryder, qui chante «SpaceMan» en solo et en combinaison, et la torride chanteuse espagnole d'origine cubaine Chanel, en tenue - très légère - de torera avec le titre latino rythmé «SloMo».