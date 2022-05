Otan : quelles conditions faut-il remplir pour adhérer à l'organisation ?

La Finlande a officiellement annoncé ce dimanche sa volonté de rejoindre l'Otan. La Suède pourrait bientôt en faire de même. Les deux pays nordiques répondent a priori à tous les critères fixés par l'alliance militaire.

Trois conditions majeures sont à remplir pour envisager une adhésion à l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) : être un pays européen (au sens large du terme), respecter les principes démocratiques et pouvoir contribuer à la sécurité de la zone euroatlantique.

Dans le détail, il est demandé aux pays voulant adhérer à l'Otan «d'avoir un système politique démocratique fonctionnant bien et reposant sur une économie de marché ; de traiter les populations minoritaires de manière équitable ; de s'engager à régler les conflits de manière pacifique» ou encore «d'être capables et désireux d'apporter une contribution militaire aux opérations de l'OTAN», précise le site de l'organisation.

Les pays souhaitant intégrer l'Otan peuvent être invités à participer à un Plan d'action pour l'adhésion (MAP), un programme qui les aide «à préparer leur adhésion et à remplir certains critères essentiels en leur offrant des conseils pratiques et une assistance ciblée». C'est le cas de la Bosnie-Herzégovine depuis 2010. A noter qu'une participation au MAP n’offre pas la garantie absolue d’une adhésion.

Un long processus d'adhésion

L'article 10 du traité de l'Atlantique nord (ou traité de Washington) indique que les pays membres peuvent «par accord unanime, inviter à accéder au Traité» un nouveau pays.

Dans un premier temps, les membres de l'Otan invitent le postulant à entamer des pourparlers d’adhésion à Bruxelles, au siège de l'organisation. Les discussions permettent notamment de vérifier que les conditions préalables à l’adhésion ont bien été remplies et de fixer la contribution du nouveau pays membre au budget commun de l’Otan.

«L'ensemble de ces discussions doit déboucher sur l'établissement (...) d'un calendrier d'exécution des réformes nécessaires, processus qui peut d'ailleurs se poursuivre même après l'adhésion de ces pays à l'OTAN», précise le site de l'Alliance.

Accord des 30 pays membres

«Dans le cas de la Finlande et de la Suède, aucune demande de réforme lourde n’est attendue puisque leurs forces armées sont déjà intégrées dans certaines structures otaniennes», précise Ouest-France.

Les 30 pays membres de l'Otan doivent ensuite signer et faire ratifier (par leur parlement, par exemple) un protocole d'adhésion qui est en fait un amendement du Traité de Washington. Puis ils doivent notifier au gouvernement des Etats‑Unis, dépositaire du Traité de l'Atlantique Nord, leur acceptation de ce protocole. Cette étape peut durer entre 6 et 12 mois.

«Une fois les instruments d’accession déposés auprès du Département d’Etat américain, les pays invités deviennent officiellement membres de l’OTAN», indique le site de l'organisation.

La Finlande et la Suède devraient a priori passer avec succès toutes ses étapes. Seule grain de sable dans le processus : la Turquie, qui reproche à la Suède et la Finlande de faire preuve d'une trop grande mansuétude vis-à-vis du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), classé comme organisation terroriste par la Turquie et l'UE.

Ce dimanche, le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, s'est dit «confiant» pour trouver un compromis avec Ankara qui n'a selon lui pas l'intention de «bloquer» l'adhésion de la Finlande et de la Suède.