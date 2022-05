Fusillade dans une église en Californie : au moins un mort

Un jour après la tuerie de l’Etat de New York, ayant fait dix morts, une nouvelle fusillade a eu lieu dimanche aux Etats-Unis, dans une église de Californie. Au moins une personne a été tuée et quatre autres blessées gravement.

Les autorités du comté d’Orange, où se sont déroulés les faits, ont indiqué que les paroissiens participaient à un banquet après le service religieux du matin lorsque le tireur a commencé son attaque.

Ceux-ci ont réussi à arrêter l’individu et «lui ont attaché les jambes avec une rallonge électrique et ont confisqué au moins deux armes» avant que les forces de l’ordre n'arrivent sur les lieux pour le neutraliser. «Ce groupe de fidèles a fait preuve d'un (...) héroïsme et une bravoure exceptionnels», a déclaré le sous-chef du comté. «Ils ont sans aucun doute évité des blessures et des décès supplémentaires».

Les enquêteurs sont toujours à la recherche d'un mobile, a-t-il ajouté, précisant que le tireur présumé, qui n'a pas été blessé au cours de l'incident, serait un homme adulte d'origine asiatique d'une soixantaine d'années.

Concernant le bilan, «quatre personnes sont gravement blessées», a écrit la police sur son compte Twitter, ajoutant qu'une «victime est morte sur les lieux».

Dispatch received call of a shooting inside Geneva Presbyterian Church at 1:26pm. Four victims have been critically wounded , one with minor injuries. All victims are adults and are enroute to the hospital. One victim is deceased at the scene.

