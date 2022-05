Ovnis : l'US Navy recense plus de 400 observations et un «nombre croissant» d'objets non-identifiés

Lors d'une audience publique historique, mardi 17 mai, un responsable de l'US Navy a indiqué que «plus de 400» «phénomènes aériens non-identifiés», ou Ovnis, ont été recensés par le renseignement américain. Il juge leur nombre «croissant» depuis 20 ans.

Ceux qui veulent croire à une vie extraterrestre avaient les yeux rivés sur les Etats-Unis, ce mardi 17 mai. Pour la première fois depuis plus de 50 ans, le Congrès américain tenait une audition publique consacrée aux «phénomènes aériens non-identifiés», autrement appelés Ovnis. Et selon Scott Bray, le directeur adjoint du renseignement pour l'US Navy, «plus de 400» phénomènes de ce genre ont été recensés.

Un travail de «déstigmatisation»

L'inventaire de ces «rencontres» s'appuie souvent sur «des rapports historiques basés sur des récits», a précisé le responsable. Aussi, le nombre de 400 pourrait être revu à la baisse, faute de données. Mais il reste bien supérieur à celui communiqué par le Pentagone dans un rapport rendu public en juin dernier. A l'époque, le document recensait 144 événements inexpliqués, entre 2004 et 2021.

Interrogé par le Sous-comité contre-terrorisme, contre-espionnage et contre-prolifération de la Chambre des représentants, Scott Bray a pourtant souligné ce mardi qu'un «nombre croissant» d'objets non identifiés sont signalés dans le ciel «depuis le début des années 2000». Selon lui, cette hausse est due au progrès technologique mais aussi «aux efforts considérables» fournis par l'armée américaine afin de «déstigmatiser l'acte de signaler les observations».

Pour l'heure, Scott Bray assure que le renseignement américain n'a rien détecté «qui puisse suggérer une origine non terrestre» aux phénomènes observés. Mais cette possibilité n'a pas non plus été définitivement exclue. Sur ce point, le rapport de juin 2021 publié par le Pentagone avait tiré les mêmes conclusions, reconnaissant que des dizaines de «rencontres» vécues par des pilotes militaires ne pouvaient pas être expliquées.

Les autorités américaines abordent avant tout le sujet comme un potentiel problème de sécurité nationale. L'armée et le renseignement cherchent à déterminer si ces Ovnis peuvent être liés à des menaces contre les Etats-Unis. Certains pourraient résulter d'une confusion des systèmes radar, à cause d'un oiseau ou d'un drone. Mais d'autres pourraient découler de tests d'équipements ou de technologies militaires menés par d'autres puissances, comme la Chine ou la Russie.