Martin Shkreli : «L’homme le plus détesté des Etats-Unis» libéré de prison plus tôt que prévu

Condamné à 7 ans de prison pour fraude boursière en 2017, l’entrepreneur provocateur Martin Shkreli a été libéré de prison plus tôt que prévu.

Surnommé un temps «l'homme le plus détesté des Etats-Unis», Martin Shkreli, qui avait provoqué un tollé en augmentant le prix d’un médicament de 5000%, a ce mercredi 18 mai été libéré de prison.

«Nous pouvons confirmer que Martin Shkreli a été transféré le 18 mai 2022 de l'établissement correctionnel fédéral (FCI) Allenwood Low à l'isolement communautaire supervisé par le bureau de gestion de la réinsertion résidentielle (RRM) du Bureau of Prisons (BOP) de New York», indique ce jeudi 19 mai un communiqué relayé par TMZ.

L'avocat de Martin Shkreli, Benjamin Brafman, a confirmé sa libération en déclarant : «Je suis heureux d'annoncer que Martin Shkreli a été libéré de la prison d'Allenwood et transféré dans une maison de transition BOP après avoir terminé tous les programmes qui ont permis de raccourcir sa peine de prison.»

Martin Shkreli devrait être libéré de l'isolement communautaire le 14 septembre prochain. Dans un post sur Facebook mercredi, il a posté un selfie de lui dans une voiture. «Sortir d'une vraie prison est plus facile que de sortir de la prison de Twitter», a-t-il écrit, faisant référence à son bannissement du réseau social, qui remonte à son harcèlement d'une femme journaliste en 2017.

Autre clin d’œil grinçant à l'époque où il était l'un des trolls les plus en vue sur Twitter, un de ses amis a tweeté une photo d'eux souriant ensemble dans une voiture après sa libération, avec la légende : «J'ai ramassé ce type en auto-stop. Il dit qu'il est célèbre».

Picked up this guy hitchhiking. Says he’s famous. pic.twitter.com/7XrQaII7lq

— Edmund Sullivan (@edmundsullivan) May 18, 2022