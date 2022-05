Chine : une incroyable forêt vierge découverte dans un gouffre de 192 mètres

Dans la région du Guangxi (Sud de la Chine) un gouffre impressionnant a été découvert, abritant une forêt primitive composée d'arbres et de végétations déjà très développés.

Un trésor vert. C'est près du village de Ping'e, dans le canton de Luoxi, qu'un groupe de spéléologues est descendu lors d'un long trek, le 6 mai, dans un gouffre karstique (du mot «karst» désignant notamment une formation géologique spécifique qui se crée dans les roches carbonatées, calcaires et dolomies). A l'intérieur du gouffre, une forêt composée d'arbres centenaires grimpant jusqu'à 40 mètres de haut environ et une végétation au sol montant à hauteur des épaules.

A cave exploration team discovered a giant sinkhole in southern China, bringing the number of such sinkholes in the county to 30. pic.twitter.com/a4IVFogIG9

— South China Morning Post (@SCMPNews) May 11, 2022