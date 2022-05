Cinq pays occidentaux soutiennent l’action judiciaire de l’Ukraine pour juger les crimes de guerre

Dans le sillage du jugement en Ukraine du premier soldat russe accusé de crimes de guerre, cinq pays ont déclaré jeudi soutenir Kiev dans cette action judiciaire.

Les responsables de la justice de cinq pays occidentaux, formant l'alliance dite des «Five Eyes», ont annoncé jeudi soutenir l'action judiciaire de l'Ukraine visant à juger les crimes de guerre liés à l'invasion russe.

Les ministres de la Justice ou procureurs généraux des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande ont fait savoir dans un communiqué «soutenir» l'action de la procureure générale d'Ukraine Iryna Venediktova visant à faire rendre des comptes aux responsables de «crimes de guerre commis pendant l'invasion russe».

L'Ukraine a ouvert des milliers de dossiers de crimes de guerre commis selon Kiev par les soldats russes depuis le 24 février - et un premier procès s'est ouvert cette semaine.

Le gouvernement russe ciblé

«Nous soutenons la quête de justice de l'Ukraine et via d'autres enquêtes internationales, notamment la Cour pénale internationale» et d'autres instances, ont-ils déclaré dans leur communiqué commun.

«Nous condamnons ensemble les actions du gouvernement russe et l'appelons à cesser toute violation du droit international, à stopper son invasion illégale et à coopérer» afin de pouvoir rendre des comptes, ont-ils ajouté.

Leur prise de parole intervient au lendemain du premier jour du procès d'un soldat russe, premier à être jugé en Ukraine pour crime de guerre depuis le début du conflit.

Vadim Chichimarine est accusé d'avoir, le 28 février, abattu Oleksandre Chelipov, un homme de 62 ans. Il a reconnu les faits, et l'accusation a requis jeudi la prison à vie.