Norvège : au moins trois blessés, dont un grave, dans une agression au couteau

Au moins trois personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans une agression «à l'aveugle» ce vendredi 20 mai dans le sud-est de la Norvège, a annoncé la police norvégienne.

Une attaque au couteau a eu lieu ce vendredi dans le sud-est de la Norvège. Au moins trois personnes ont été blessées, dont une grièvement, selon la police norvégienne. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'agresseur était marié à l'une des trois victimes.

Un suspect a été arrêté, a indiqué sur Twitter la police locale, sans préciser les motifs de cette attaque.

L'agresseur interpellé

«Nous pouvons confirmer qu'il y avait un lien familial entre l'auteur de l'attaque et l'une des personnes poignardées», a indiqué l'inspecteur Odd Skei Kosvteit dans un communiqué. «C'est une famille de Syrie et l'auteur et l'une des blessées sont mariés», a-t-il ajouté.

Les deux autres blessés, un homme et l'épouse du suspect, ont été évacués en hélicoptères médicalisés vers un hôpital.

L'auteur de l'attaque, qui s'est produite entre une supérette et un lycée, a été maîtrisé par des passants avant l'arrivée des secours, a indiqué la police. Selon les médias norvégiens, ce sont un chauffeur de car et des lycéens qui ont réussi à le maîtriser.

Cette nouvelle attaque au couteau s'est produite dans une vallée appelée Numedal, dans le village de Nore selon les médias norvégiens.

Cette région est située au nord de Kongsberg, une ville où une attaque à l'arc et au couteau avait fait cinq morts en octobre dernier. Son auteur, un Danois souffrant selon les experts de troubles psychiatriques, est jugé depuis jeudi en Norvège.