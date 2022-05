Eurovision : six pays accusés d'avoir triché voient leurs votes annulés

L’Union européenne de radiotélévision a accusé, jeudi 19 mai, la Géorgie, l’Azerbaïdjan, la Pologne, le Monténégro, la Roumanie et Saint-Marin d’avoir triché lors de l'Eurovision.

Un scandale jamais vu dans l’histoire de l’Eurovision. Six pays auraient conclu un accord secret pour s’attribuer le plus de points possibles lors de la demi-finale de l’Eurovision. C’est l’Union européenne de radiotélévision qui a accusé les six pays par le biais d’un communiqué. L'organisateur du concours a affirmé avoir «détecté des irrégularités dans les votes du jury de six pays participant à la deuxième demi-finale : Azerbaïdjan, Géorgie, Monténégro, Pologne, Roumanie, Saint-Marin.»

La Roumanie dénonce le remplacement de ses votes

Par ailleurs, la Roumanie a également dénoncé une falsification de ses votes. Selon le pays, le vote maximal donné à l'origine à la Moldavie aurait été attribué à l’Ukraine.

Elle a aussi regretté que sa présentatrice n’ait pas été autorisée à intervenir, en direct, pour communiquer les votes de son pays. Une édition 2022 qui n’a donc, semble-t-il, pas fini de faire parler.