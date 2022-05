Tempête en Allemagne : un mort et une soixantaine de blessés

Une tempête a balayé l'Allemagne ce vendredi faisant au moins un mort et près de 60 blessés. De même, une tornade a fait près de 40 blessés dont 10 graves à Paderborn, ville située dans l’ouest de l’Allemagne. De nombreux dégâts ont été causés dans le centre de la ville.

Des images fortes. Une tempête a secoué l'ouest de l'Allemagne. Selon les autorités locales, le bilan humain de ces intempéries est d'un mort et d'une soixantaine de blessés. Tandis que Paderborn, ville de l’ouest de l’Allemagne, a quant à elle était traversée par une tornade faisant une quarantaine de victimes et «d’immenses dégâts».

Selon la police locale, près de 40 personnes ont été blessées, «dont 10 grièvement». Les pompiers de la ville ont indiqué sur le compte Twitter, que «trente-huit blessés, dont certains grièvement, ont été transportés à l’hôpital». De son côté, la police locale a précisé qu’une personne «est en danger de mort».

Ce phénomène rare et localisé a frappé en fin d'après-midi cette ville moyenne de Rhénanie du nord-Westphalie, alors que des intempéries touchent l'ensemble du pays après plusieurs jours de températures anormalement élevées pour la saison.

En Rhénanie-Palatinat voisine, un homme de 38 ans est décédé après avoir subi un choc électrique. Il était alors entré dans une cave inondée, suite aux intempéries et a chuté sur la tête, a annoncé la police de Coblence.

À Paderborn, la police a évalué à «plusieurs millions» d'euros les «ravages» provoqués par cette tempête qui a mobilisé plus de 350 forces d'intervention. La colonne de la tornade qui a progressé vers les habitations, tout en emportant des arbres et pans de bâtiment, était visible sur plusieurs photos postées sur les réseaux sociaux.

D’autres villes touchées par des tornades

À une trentaine de kilomètres de là, la ville de Lippstadt, a elle aussi probablement été touchée par une tornade, selon un porte-parole des pompiers, sans que des blessés soient, à ce stade, à déplorer. Le clocher de l'église de cette ville a été emporté sous la violence des rafales de vent.

Le porte-parole a fait état de «toits arrachés, de vitres brisées et de nombreux arbres arrachés dans toute la ville».

Plus globalement, les intempéries ont provoqué de nombreux dommages dans cette région de l'ouest de l'Allemagne. Les forces de l'ordre ont fait état d'innombrables arbres déracinés. De divers clichés mis en ligne montraient également des voitures retournées.

En Rhénanie-Palatinat, des chutes de grêles de cinq centimètres de diamètre ont été signalées, endommageant «sérieusement plusieurs dizaines de véhicules dont les vitres ont été fracassées alors qu'ils circulaient», indique la police de Coblence.

Cette région, avec la Rhénanie du nord Westphalie, avait déjà été très touchée en juillet 2021 par des pluies diluviennes qui avaient provoqué des inondations et ainsi, coûté la vie à plus de 180 personnes.

Wie krass! Kollegin hat gerade auch nen Video aus Paderborn geschickt. Uff ey. pic.twitter.com/8XItabVCxM — 1 flyer dude (@typdertweetet) May 20, 2022

Le trafic ferroviaire perturbé après les intempéries

Le trafic ferroviaire des trains à grande vitesse a été fortement perturbé dans l'ouest. La police a donc appelé les habitants à rester chez eux. Au sud, à Nuremberg, en Bavière, le trafic régional a aussi été perturbé en raison d'arbres tombés sur les voies ferrées, a indiqué la Deutsche Bahn.

Les intempéries, qui ont touchées en premier l'ouest du pays, se sont ensuite déplacées vers l'est en soirée. La violence de la tempête est liée à l'arrivée en Allemagne d'air particulièrement chaud en provenance d'Espagne et de France, d'une part, et d'air froid venant du nord d'autre part, a expliqué le météorologue Özden Terli à la télévision publique ZDF, qui a parlé d'un «mélange explosif».